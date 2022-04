Comitê de Elegibilidade da Petrobras aprova Márcio Weber ao Conselho de Administração

publicidade

O Comitê de Elegibilidade da Petrobras aprovou o nome de Márcio Andrade Weber, indicado pelo governo federal para o cargo de presidente do Conselho de Administração da estatal. De acordo com o grupo, o consultor preenche os requisitos necessários e poderá ser ou não referendado pelos demais acionistas na assembleia-geral prevista para 13 de abril.

“As análises atualizadas para esta reunião de Background Check de Integridade e de Capacitação e Gestão, por unanimidade, opinou que o candidato Márcio Weber preenche os requisitos necessários previstos na Lei 13.303/2016, no Decreto 8.945/2016 e na Política de Indicação e não incorre em suas vedações”, diz trecho da ata do comitê, ao qual a reportagem teve acesso.

O colegiado recomendou que o indicado, caso venha a ocupar a posição, comprometa-se a abster de praticar qualquer ato que esteja relacionado a empresas em que sua companheira possua participação societária ou atue na administração e que adote as providências necessárias para que a empresa em que possui participação se abstenha formalmente de prestar serviços à Petrobras e suas participações societárias, a fornecedores e concorrentes no setor.

O nome de Weber foi aprovado pelo comitê de elegibilidade de forma acelerada, uma vez que já havia sido indicado na primeira lista do governo, enviada a Petrobras nesta quarta-feira (6). Na ocasião, o consultor foi apontado como membro do conselho, com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sendo indicado para a presidência do grupo, mas desistindo do posto para se dedicar ao clube de futebol. Após a crise aberta com a declinação, o governo indicou Weber como presidente do conselho.

José Mauro Ferreira Coelho, atual presidente do conselho de administração da Pré-Sal Petróleo (Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural) e ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, foi indicado para a presidência da Petrobras também nesta quarta.