Companhias aéreas planejam retomar voos nacionais em junho

O chefe da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Alexandre de Juniac, prevê a retomada dos voos nacionais em junho e continentais a partir de julho, mas com um processo de controle sanitário que será apresentado no final do mês. A medida faz parte de um plano para reativar o setor aéreo, um dos mais afetados desde o início da crise do coronavírus.

Para evitar os riscos de contaminação, a IATA especificou que trabalha "com todos os governos do planeta, com as organizações internacionais encarregadas pelo tráfego aéreo e a Organização Mundial da Saúde (OMS) na criação de un processo de controle sanitário dos passageiros".