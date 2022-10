Concursos no RS oferecem salários de até R$ 24,1 mil

publicidade

Com salários que variam de R$ 1.070,67 a R$ 24.160,40, o Rio Grande do Sul disponibiliza, pelo menos, 301 vagas em concursos e processos seletivos, tanto para início imediato e para formação de cadastro reserva (CR). Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e em diversas regiões do Estado.

Entre os destaques está o processo seletivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), que realiza concurso público com 22 vagas na área da docência, com salários de até R$ 9.616,18. As vagas são na função de professor adjunto. É preciso ficar atento aos prazos de inscrição, alguns deles se encerram no dia 3 de outubro. Confira abaixo algumas das oportunidades:

Prefeitura Panambi

Cargo: assistente social (5), arquivista (1), professor de educação física (1), enfermeiro (CR), farmacêutico, nutricionista, psicopedagogo, tesoureiro, técnico em enfermagem (CR), analista de cadastro (CR), assistente administrativo (CR), auxiliar de farmácia (CR), intérprete de Libras (CR), orientador em saúde mental (CR), orientador social (CR), auxiliar em saúde bucal (CR), professor de Ciências (CR), professor de Língua Inglesa (CR), professor de Ensino Religioso (CR).

Número de vagas previstas: 7 vagas imediatas + CR

Remuneração prevista: R$ 1.633,02 a R$ 4.070,63.

Informações:

A prefeitura de Panambi divulgou dois novos editais de abertura dos concursos públicos que juntos somam 7 vagas. Há ainda formação de cadastro reserva em vários cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os candidatos interessados em participar terão até o dia 28 de outubro de 2022 para se inscrever pela internet, por meio do endereço eletrônico www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição varia de R$ 55,00 a R$ 150,00. As provas serão aplicadas no dia 11 de dezembro.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Cargos: Técnico de Manutenção III (Projetos e Instalações Elétricas), Médico I (Orto-Traumatologia Infantil), Médico I (Orto-Traumatologia de Quadril), Médico I (Orto-Traumatologia de Mão), Médico I (Genética Médica), Médico I (Cirurgia Plástica: Crânio-Maxilo-Facial), Médico I (Cardiologia: Cuidados Coronarianos e Cardiovasculares), Fonoaudiólogo I (Audiologia), Engenheiro I (Engenharia Clínica), Biólogo I, Biomédico I ou Farmacêutico-Bioquímico I (Genética Molecular)

Remuneração: salários variam entre R$ 61,00 por hora de trabalho até R$ 7.852,16 mensais.

Situação: edital publicado, inscrições até 31 de outubro.

Informações:

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) abre seleção para formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio/técnico e superior para contratação de acordo com as necessidades do Hospital. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 03 e 31 de outubro de 2022, na internet, pelo site http://portalfaurgs.com.br/concursos.

Prefeitura de Teutônia

Cargo: médico (1), Operador (CR), Intérprete de Libras (CR), Merendeira Escolar (CR), Monitor Escolar (CR), Secretário de Escola (CR), Tesoureiro (CR), Bibliotecário (CR), Biólogo (CR), Fiscal (CR), Médico Pediatra (1), Médico Veterinário (CR), Professor de Anos Finais - Artes (CR), Professor de Anos Finais - Geografia (CR), Professor de Ensino Fundamental - Educação Infantil - Música (CR)

Remuneração: salários que chegam a R$ 10.884,45

Número de vagas: 1 + CR

Situação: edital publicado, inscrições até 26 de outubro.

Informações:

Formação de cadastro de reserva em diversas funções de todos os níveis de formação (fundamental, médio, técnico e superior). Inscrições seguem até 26 de outubro e devem ser realizadas até as 18h do dia 26 de outubro de 2022, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 100,00 a R$ 160,00. A prova objetiva será realizada na data provável de 27 de novembro.

Prefeitura de Sapiranga

Cargos: vagas são para disciplinas de Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, Arte, Educação Física, Ciências, Filosofia, Geografia, História, Informática, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Música e Ensino Religioso.

Remuneração: de R$ 2.117,47 a R$ 2.687,99, mais auxílio-alimentação, por meio de cartão-alimentação, no valor de R$ 808,19.

Número de vagas: 17

Informações:

Processo seletivo simplificado que visa preencher, por tempo determinado, 17 vagas em cargos de nível superior na função de professor municipal. As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de outubro.

Ufrgs

Cargos: as vagas são para docência nas disciplinas de Administração Geral (3), Catálise Heterogênea (1), Cirurgia/Anestesiologia (1), Comunicação/Teorias da Comunicação (1), Educação Física/Lazer e Gestão (1), Farmácia/Toxicologia Clínica e Controle da Qualidade em Análises Clínicas (1), Genética Molecular de Micro-organismos com Ênfase em Bactérias Promotoras de Crescimento Vegetal (1), Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho (2), Língua Espanhola e Tradução (1), Língua Francesa e Literaturas de Expressão Francesa (1), Mecânica dos Sólidos (1), Odontologia/Radiologia Odontológica e Imaginologia (1), Processos de Fabricação e Automação (1), Projetos de Fabricação (1), Química Orgânica/Síntese Orgânica, Organometálicos, Físico-Química Orgânica, Fotoquímica Orgânica, Química Medicinal, Química Forense e Química de Produtos Naturais (1), Quimiometria (1), Sistemas Elétricos de Potência (1), Teoria da Computação: Computabilidade e Complexidade (1) e Teorias e Políticas do Desenvolvimento Econômico (1).

Situação: edital publicado, inscrições até 11 de outubro.

Número de vagas: 22

Remuneração: salários de até R$ 9.616,18

Informações:

O cargo exige graduação na área de atuação e ainda titulação em nível de doutorado. O salário será de até R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação de R$ 229,00 ou R$ 458,00 por jornadas de trabalho de 20 e 40 horas por semana, respectivamente. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 27 de setembro até as 22h do dia 11 de outubro de 2022, pela internet. A taxa de inscrição varia de R$ 83,00 a R$ 239,00.

O pagamento do valor deverá ser efetuado até o dia 14 de outubro. O concurso será constituído de prova escrita, prova didática, exame de títulos e trabalhos, defesa da produção intelectual e prova prática quando houver. As provas do concurso serão aplicadas em dia, hora e local a serem ainda divulgados pela instituição em seu site, após publicação do edital oficial. A validade do concurso será de dois anos, prorrogável por igual período no interesse da instituição, a contar da publicação do resultado final no Diário Oficial da União.

Prefeitura de São Vendelino

Cargos: Agente Administrativo Auxiliar (1), Auxiliar de Ensino (1), Motorista (2), Operador de Máquinas (2), Operário Especializado (1), Técnico em Enfermagem da Saúde da Família (1), Agente Fiscal de Vigilância em Saúde (CR), Assistente Social (CR), Contador (CR), Jardineiro (CR).

Número de vagas: 8 + CR

Remuneração: de R$ 1.658,35 a R$ 3.606

Situação: edital publicado, inscrições até 13 de outubro

Informações:

São 8 vagas no seu quadro efetivo de cargos, mais cadastro reserva para vagas que vierem a vagar durante o período de validade deste certame. Os candidatos interessados em participar do certame, poderão se inscrever pela internet, por meio do endereço eletrônico www.objetivas.com.br das 12h do dia 23 de setembro até as 12h do dia 13 de outubro de 2022. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 100,00. As provas objetivas serão realizadas no dia 06 de novembro, nos locais e horários informados no dia 28 de outubro.

Prefeitura Ivoti

Cargos: Analista Licenciador (1), Assistente Social (CR), Fiscal Ambiental (1), Fisioterapeuta (CR), Médico Cirurgião (1), Médico Clínico Geral (CR), Médico Pediatra (CR), Médico Psiquiatra (1), Médico Traumatologista (CR), Nutricionista (CR), Odontólogo (CR), Servente/Merendeira II (CR); Auxiliar de Escola (10) e Fiscal Geral (CR); Técnico Agrícola (CR).

Número de vagas: 14 + CR

Remuneração: de R$ 1.746,78 a R$ 7.712,03

Situação: edital publicado, inscrições até 18 de outubro

Informações:

Concurso 14 vagas abertas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, mais cadastro reserva para profissionais de níveis superior, técnico, médio e fundamental para atender as necessidades da autarquia. As inscrições vão até 18 de outubro pela internet, por meio no endereço eletrônico fundacaolasalle.org.br/concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 87,08 a R$ 174,15. As provas objetivas ocorrem no dia 27 de novembro, em locais que serão divulgados nos sites www.ivoti.rs.gov.br e https://fundacaolasalle.org.br/concursos/ no dia 18 de novembro.

Feiras e Empreendimentos Turísticos (Fenac) – Novo Hamburgo

Cargo: auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços de copa; assistente administrativo, assistente de pessoal, assistente de feiras e eventos, encarregado de compras / almoxarifado, técnico em informática, assistente de licitações, assistente de marketing, arquiteto

Número de vagas: 2 + CR

Remuneração: R$ 1.922,80 a R$ 10.909,80

Situação: edital publicado, inscrições até 20 de outubro

Informações: As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site https://fundacaolasalle.org.br/concursos/ da banca organizadora do certame, a Fundação Lasalle, até 20 de outubro. A taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 100,00. As provas serão aplicadas no dia 11 de dezembro.

Câmara de Cotiporã

Cargo: secretário da Câmara

Número de vagas: 1 + CR

Remuneração: R$ 2.125,91 + vale-alimentação de R$ 8,80 por dia

Situação: edital publicado, inscrições até 26 de outubro

Informações:

A exigência é de nível médio completo.

Concurso público oferece uma vaga, além de formar cadastro de reserva no cargo de Secretário da Câmara do legislativo municipal. A função exige nível médio completo e idade mínima de 18 anos. As inscrições vão até as 12h do dia 26 de outubro de 2022, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.objetivas.com.br. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 26 ou 27 de novembro de 2022.

Prefeitura de Parobé

Cargo: Advogado (1), Agente Fiscal Tributário (1), Arquiteto (1), Assistente Social (1), Biblioteconomista (1), Contador (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Elétrico (1), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Instrutor de Esportes (1), Médico (1), Nutricionista (1), Odontólogo (1), Professor de Anos Iniciais (50), Professor de Educação Infantil (8), Professor de Artes (1), Professor de Ciências (1), Professor de Educação Física (1), Professor de Ensino Religioso (1), Professor de Geografia (1), Professor de História (1), Professor de Língua Inglesa (1), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Matemática (1), Psicólogo, Agente Administrativo (1), Agente de Combate às Endemias (1), Agente Fiscal (1), Auxiliar Administrativo (1), Secretário de Escola (1), Técnico Contábil (1), Tesoureiro (1), Topógrafo (1), Operador de Máquinas (1), Operário (1) e Operário Especializado (1).

Número de vagas: 95 + CR

Remuneração: de R$ 1.070,67 a R$ 8.235,92.

Situação: edital publicado, inscrições até 25 de outubro

Informações:

Parobé abre novo concurso para cargos de todos os níveis de escolaridade. São 95 vagas. Os salários iniciais variam de R$ 1.070,67 a R$ 8.235,92. Ainda, algumas das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 e R$ 120,00. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no endereço eletrônico da banca Legalle Concursos - www.legalleconcursos.com.br. A aplicação da prova está prevista para ocorrer no dia 11 de dezembro, nos locais e horários divulgados a partir de 02 de dezembro no endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br. Haverá ainda prova prática para o cargo Operador de Máquinas e prova de títulos para Professor e cargos de nível superior.

Prefeitura de Dezesseis de Novembro

Cargo: agente administrativo (4), agente administrativo jurídico (1), auxiliar em saúde bucal (1), controlador interno (CR), eletricista (CR), enfermeiro (1), engenheiro civil (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (1), médico ESF (10), monitor (3), motorista (4), odontólogo (1), operador de máquinas (6), operário (4), procurador municipal (1), professor de ciências (1), professor de educação física (1), professor de educação infantil e anos iniciais (8), psicólogo (1), secretário de escola (1), servente/merendeira (1), técnico agrícola (1), técnico em enfermagem (3), técnico de informática (1) e veterinário (2).

Número de vagas: 51

Remuneração: até R$ 9.311,37

Situação: edital publicado, inscrições até 19 de outubro

Informações:

Inscrições pela internet, pelo site https://objetivas.com.br/home da empresa Objetiva Concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 70,00 aR$ 220,00. A prova objetiva será aplicada nos dias 3 ou 4 de dezembro de 2022.

Prefeitura de Dezesseis de Novembro

Cargo: Agente Comunitário de Saúde (2) e Agente de Combate às Endemias (1)

Número de vagas: 3 + CR

Remuneração: até R$ 2.424,00

Situação: edital publicado, inscrições até 26 de outubro

Informações:

Processo seletivo simplificado que pretende preencher 3 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de Agente Comunitário de Saúde (2) e Agente de Combate às Endemias (1). As funções exigem ensino médio completo, aproveitamento no curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e os Agentes de Saúde deverão ainda residir na área da comunidade em que forem atuar. As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 26 de outubro de 2022, pela internet, por meio do site www.objetivas.com.br. Taxa de inscrição de R$ 120,00.

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Cargos: nível médio/técnico: técnico de Manutenção (mecânico) e técnico em Saúde Bucal. Cargos de nível superior: administrador, enfermeiro do Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização, enfermeiro generalista, enfermeiro intensivista adulto, enfermeiro intensivista neonatal, enfermeiro intensivista pediátrico, médico/anestesiologia, médico/anestesiologia cardiovascular, médico/cirurgia do trauma, médico/cirurgia vascular, médico/clínica médica, médico/coloproctologia, médico/dermatologia, médico/endoscopia digestiva, médico/gastroenterologia, médico/ginecologia e obstetrícia, médico/infectologia, médico/mastologia, médico/medicina do adolescente, médico/medicina de emergência, médico/medicina de emergência – UPA, médico/medicina do trabalho, médico/medicina intensiva, médico/neurocirurgia, médico/neurocirurgia – coluna, médico/nutrição enteral e parenteral, médico/oftalmologia – glaucoma, médico/oftalmologia – retina, médico/oncologia, médico/oncologia pediátrica, médico/patologia, médico/pneumologia, médico/radiologia intervencionista e angiorradiologia e médico/reumatologia pediátrica.

Número de vagas: a divulgar

Remuneração: entre R$ 3.916,80 e R$ 24.160,40

Situação: edital publicado, inscrições abertas até 11 de outubro

Informações:

As inscrições são exclusivamente pela internet, no site https://www.fundatec.org.br/. A taxa de inscrição é de R$ 105,00 para os cargos de nível técnico e R$ 135,00 para os cargos de nível superior.

Prefeitura de Tucunduva

Cargo: enfermeiro (1), médico da saúde da família (2), professor de atendimento educacional especializado (1), auxiliar de biblioteca (1), fiscal de obras e posturas (CR), instrutor de música (1), operador de máquinas e equipamentos rodoviários especializados (3), orientador social (1), técnico em enfermagem (3), auxiliar de eletricista (1), calceteiro (1), carpinteiro (1), motorista (1), garagista (1), operário (2), pedreiro (3), pintor (1), servente (1) e vigia (1).

Número de vagas: 26

Remuneração: de R$ 1.089,90 a R$ 15.979,96

Situação: edital publicado, inscrições até 19 de outubro

Informações:

As inscrições no concurso devem ser realizadas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 a R$ 150,00. A prova será aplicada no dia 27 de novembro.

Prefeitura de Tucunduva

Cargo: Agente Comunitário de Saúde e Visitador do PIM

Número de vagas: 1 + CR

Remuneração: de R$ 1.257,67 a R$ 1.919,98

Situação: edital publicado, inscrições até 19 de outubro

Informações:

Processo seletivo com vagas em cargos de nível médio para preencher uma vaga e formar cadastro de reserva nos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Visitador do PIM. As inscrições ficarão abertas até o dia 19 de outubro de 2022, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição é R$ 100,00. A prova será aplicada no dia 27 de novembro de 2022.

Câmara de Alecrim

Número de vagas: 2 + CR

Remuneração: de R$ 1.350,87 a RR$ 2.161,39

Situação: edital publicado, inscrições até 03 de outubro

Informações:

Câmara Municipal de Alecrim-RS realiza novo concurso público para preencher 2 vagas em cargos de Agente de Secretaria e Agente Operacional e formar cadastro de reserva. Para Agente de Secretaria é exigido ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B". O salário será de R$ 2.161,39, por regime de trabalho de 20 horas por semana. Já para a função de Agente Operacional será exigido ensino fundamental completo. O salário dos cargos é de R$ 1.350,87 por jornada de trabalho de 20 horas semanais. As inscrições somente serão realizadas via internet, através do endereço eletrônico www.objetivas.com.br, até 03 de outubro de 2022. A taxa de inscrição está fixada em R$ 86,91.

Prefeitura de Alto Feliz

Cargo: cirurgião dentista (CR), contador (CR), controlador interno (CR), enfermeiro ESF (CR), fiscal tributário (CR), ginecologista e obstetra (CR), médico clínico geral (CR), professor de artes (CR), professor de educação física (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de português (CR), agente administrativo, agente administrativo auxiliar, assistente de creche, monitor de educação básica, professor de educação infantil (CR), técnico em enfermagem (CR), tesoureiro (CR), motorista, operador de máquinas, operador do sistema de abastecimento de água, operário, recepcionista (CR), servente (CR)

Número de vagas previstas: 11 vagas imediatas + CR

Remuneração prevista: R$ 1.573,88 a R$ 9.178,19

Situação: edital publicado, inscrições até 6 de outubro

Informações:

Estão abertas, até 06 de outubro, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Alto Feliz. São ofertadas 11 vagas de níveis superior, médio e técnico. Organizado pela Legalle Concursos. As provas objetivas serão aplicadas no dia 4 de outubro. As inscrições podem ser feitas por meio do endereço eletrônico da www.legalleconcursos.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 44,90 a R$ 134,70.



Ufpel

Cargo: processo seletivo de provas e títulos que proverá dois cargos de Professor Visitante 1 e 2 (Nacional ou Estrangeiro).

Número de vagas previstas: 2 vagas

Remuneração: de R$ 16.591, a R$ 20.530,01

Situação: edital publicado, inscrições até 6 de outubro

Informações:

A Universidade Federal de Pelotas-RS lança edital de processo seletivo para dois cargos de Professor Visitante. A função exige titulação de Doutorado e provas e títulos. As vagas são para Programa de pós-graduação em História e programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais (1). A função exige graduação, além de titulação em nível de doutorado com o mínimo de cinco anos de comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional contados a partir da data da titulação em referência para Professor Visitante 2 e dez anos de título em Doutorado para Professor Visitante 1. As inscrições devem ser realizadas até 15 de outubro de 2022, das 12h às 18h, na secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Rua Benjamin Constant, 989, Pelotas-RS, ou pelo correio eletrônico: ppgcamb@gmail.com ou ppgdtsa@gmail.com. O valor da taxa de inscrição é de R$ 192,92.

Prefeitura de Mato Queimado

Cargo: médico, profissional da educação física, assistente social (CR), nutricionista (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de matemática (CR), professor de português (CR), psicólogo (CR), agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (CR), atendente de farmácia (CR), monitor de educação infantil e ensino fundamental (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (CR), técnico em enfermagem (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), servente (CR)

Número de vagas: 2 + CR

Remuneração: R$ 1.300,56 a R$ 12.232,96

Situação: edital publicado, inscrições até 4 de outubro

Informações:

A prefeitura de Mato Queimado está ofertando duas vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos de médico, profissional da educação física, assistente social, nutricionista, professor de ciências, professor de geografia, professor de matemática, professor de português, psicólogo, agente administrativo, agente comunitário de saúde, atendente de farmácia, monitor de educação infantil e ensino fundamental, professor de educação infantil e anos iniciais, técnico em enfermagem, motorista, operador de máquinas, operário, servente. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site https://legalleconcursos.com.br/ da banca organizadora do certame, a Legalle Concursos, até o dia 4 de outubro. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 130. As provas serão aplicadas no dia 5 de novembro.

Câmara de Taquara

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais (2), Agente de Segurança (1), Oficial Legislativo (1), Analista de Tecnologia da Informação (1) e Contador (1)

Número de vagas previstas: 6 vagas + CR

Remuneração: de R$ 16.591, a R$ 20.530,01

Situação: edital publicado, inscrições até 3 de outubro

Informações:

O Legislativo de Taquara-RS tem seis vagas abertas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições vão até o dia 03 de outubro. Concurso público irá preencher 6 vagas e formar cadastro de reserva em 5 cargos de ensino fundamental completo, médio e superior. As inscrições devem ser realizadas até as 17h do dia 03 de outubro de 2022 por meio da internet, no endereço www.fundacaolasalle.org.br/concursos. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 130,00. Para pessoas com deficiência ficam reservadas 20% das vagas existentes, das que vierem a surgir ou das que forem criadas no prazo de validade do concurso. Já para os candidatos negros serão reservadas 30% das vagas.

Câmara Municipal de Vacaria

Cargo: assessor de comunicação

Número de vagas: 1 + CR

Remuneração: R$ 4.517,70

Situação: edital publicado, inscrições abertas até 6 de outubro

Informações:

A Câmara Municipal de Vacaria oferta uma vaga para o cargo de assessor de comunicação. A carreira de assessor de comunicação oferece uma remuneração de R$ 4.517,70 para quem for aprovado e ingressar no cargo. O requisito é que o candidato seja bacharel em jornalismo. As inscrições são exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00.