RS está com mais de 660 vagas de concursos públicos abertas

O Rio Grande do Sul tem mais de 660 oportunidades de trabalho público em editais abertos esta semana. Os salários chegam até R$22.332,47. Candidatos podem se inscrever em editais de prefeituras e outras instituições com cargos disponíveis.

Confira a lista de alguns dos editais abertos no RS

Prefeitura de Porto Mauá

Número de vagas: 7

Nível: superior

Salário: R$ 5.190,75

Prazo: 10 de dezembro

Cargos: Fonoaudiólogo (1), Agente de Controle Interno (1), Psicólogo (2), Arquiteto (1), Assistente Social (1) e Enfermeiro (1).

Taxa de inscrição: Não será cobrada taxa de inscrição

Onde se inscrever: por meio do link

Data da prova: concorrentes serão avaliados por meio de análise da documentação apresentada e análise curricular que soma pontos na nota final.

Prefeitura de Santo Antônio do Planalto

Número de vagas: 2

Nível: médio completo

Salário: R$ 2.640,00

Prazo: 11 de dezembro

Cargos: Agente de Saúde

Taxa de inscrição: R$120,00

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 07 de janeiro

Prefeitura de Cerro Largo

Número de vagas: 8

Nível: fundamental, médio, superior

Salário: R$ 7.754,80

Prazo: 12 de dezembro

Cargos: Agente Comunitário de Saúde - Área ESF Bairro Brasília (Cr); Agente Comunitário de Saúde - Área ESF Central (Cr); Agente Comunitário de Saúde - Área ESF Expocel (Cr); Agente Comunitário de Saúde - Área ESF Floresta (Cr); Agente de Combate às Endemias (Cr); Borracheiro (Cr); Dentista ESF (1); Fiscal de Obras e Meio Ambiente (1); Fiscal de Tributos (1); Médico (2); Monitor de Escola de Educação Infantil (2); Psicopedagogo (Cr); Servente (Cr); Vigilante (Cr).

Taxa de inscrição: de R$ 40 a R$120

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 27 de janeiro de 2024

Prefeitura e Câmara de São Martinho da Serra

Número de vagas: 11

Nível: fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: R$ 14.290,19

Prazo: 12 de dezembro

Cargos: Assistente Social (Cr), Contador (Cr), Educador Físico (Cr),Enfermeiro (Cr), Enfermeiro ESF (1), Engenheiro Civil (Cr), Engenheiro Sanitarista e Ambiental (1), Farmacêutico (Cr), Médico Clínico Geral (1), Médico Clínico Geral ESF (1), Médico Ginecologista (1), Médico Pediatra (Cr), Médico Veterinário (Cr), Nutricionista (1), Odontólogo (Cr), Odontólogo ESF (Cr), Professor de Artes (Cr), Professor de Informática (Cr), Professor de Series Iniciais (1ª a 4ª) (Cr), Professor Educação Especial (Cr), Professor Educação Física (Cr), Professor Educação Infantil (Cr), Professor Língua Inglesa (Cr), Psicólogo (Cr), Técnico Agrícola (Cr), Técnico Contábil (Cr), Técnico em Enfermagem (Cr), Técnico em Informática (1), Agente Administrativo (Cr), Agente Comunitário de Saúde (Cr), Agente de Combate a Endemias (1), Agente Fiscal (Cr), Monitor de Escola (Cr), Oficial Administrativo (Cr), Tesoureiro (Cr), Ajudante Administrativo (Cr), Auxiliar de Consultório Odontológico (Cr), Agente Auxiliar de Manutenção (Cr), Mecânico (Cr), Motorista (1), Operador de Máquinas (Cr), Operário (Cr), Auxiliar de Serviços Gerais (1), Auxiliar Operacional (1), Vigilante (Cr).

Taxa de inscrição: de R$ 75 a R$ 225

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 14 de janeiro

Prefeitura de Porto Lucena

Número de vagas: 1

Nível: médio

Salário: R$ 2.604,00

Prazo: 12 de dezembro

Cargos: Agente Comunitário de Saúde (Cr) e Agente Visitador do Programa Primeira Infância Melhor (1)

Taxa de inscrição: R$ 131,27

Onde se inscrever: por meio do endereço eletrônico

Data da prova: 14 de janeiro

Prefeitura Taquaruçu do Sul

Número de vagas: 13

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 6.527,28

Prazo: 13 de dezembro

Cargos: Agente Administrativo, Agente de Inspeção Sanitária, Analista Ambiental, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Contador, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário 20 horas, Médico Veterinário 40 horas, Nutricionista, Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais, Professor de Anos Finais - Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Anos Finais - Educação Física, Professor de Anos Finais – Geografia, Professor de Anos Finais - História, Professor de Anos Finais - Língua Inglesa, Professor de Anos Finais - Língua Portuguesa, Professor de Anos Finais – Matemática, Psicólogo, Psicopedagogo, Técnico em Informática, Tesoureiro, Técnico em Enfermagem, Agente Administrativo Auxiliar, Auxiliar de Saúde Bucal, Agente Social, Monitor Escolar, Motorista, Eletricista, Pedreiro, Zelador de Bens Públicos, Operário, Operador de Máquinas e Servente.

Onde se inscrever: site

Data da prova: 14 de janeiro

Câmara Cachoeirinha

Número de vagas: 2

Nível: médio e superior

Salário: R$ 6.070,13

Prazo: 13 de dezembro

Cargos: Técnico Legislativo (Cr), Contador (1) e Jornalista (1).

Taxa de inscrição: de R$ 90 a R$ 130

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: 14 de janeiro

Prefeitura de Nova Pádua

Número de vagas: 1

Nível: ensino médio completo

Salário: R$ 2.640,00

Prazo: 14 de dezembro

Cargos: Agente de Combate a Endemia

Taxa de inscrição: R$85,00

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 11 de fevereiro

Câmara de Tapes

Número de vagas: a divulgar

Nível: médio e superior

Salário: R$ 7.398

Prazo: 15 de dezembro

Cargos: Administrador Financeiro (Cr) e Auxiliar Legislativo (Cr).

Taxa de inscrição: de R$ 70 a R$ 100.

Onde se inscrever: por meio do endereço eletrônico

Data da prova: 18 de fevereiro

Prefeitura de Porto Alegre

Número de vagas: 2

Nível: nível médio

Salário: R$ 1.565,62

Prazo: 18 de dezembro

Cargos: Assistente Administrativo

Taxa de inscrição: R$ 94,50

Onde se inscrever: No site

Data da prova: 03 de março

Câmara de Nova Santa Rita

Número de vagas: 2

Nível: médio e técnico

Salário: R$ 3.243,60

Prazo: 18 de dezembro

Cargos: Assistente Administrativo e Técnico em Informática

Taxa de inscrição: R$ 80

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: 4 de fevereiro

Lagoa Vermelha

Número de vagas: 14

Nível: médio

Salário: R$ 2.424,00

Prazo: 18 de dezembro

Cargos: Agente Comunitário de Saúde para lotação na zona urbana e rural do município

Taxa de inscrição: R$ 100

Onde se inscrever: pelo site

Data da prova: 7 de janeiro

Santa Bárbara do Sul

Número de vagas: 21

Nível: médio, técnico e superior

Salário: R$ 6.433,27

Prazo: 18 de dezembro

Cargos: Agente Administrativo (Cr), Agente Educacional de Interação com o Educando (1)

Agente Almoxarife (1), Auxiliar de Odontólogo (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Informática (Cr), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Tesoureiro (Cr), Assistente Social (1), Contador (Cr), Enfermeiro (1), Farmacêutico (1), Fiscal Tributário (1), Fonoaudiólogo (1), Nutricionista (1), Professor de Artes Plásticas (Cr), Professor de Ciências (Cr), Professor de Educação Física (1), Professor de Geografia (1), Professor de Historia (Cr), Professor de Língua Inglesa (1), Professor de Português (Cr), Professores de Séries Iniciais (5), Psicólogo (1), Psicopedagogo (1).

Taxa de inscrição: de R$ 90 a R$ 140

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: 25 de fevereiro

Prefeitura de Candelária

Número de vagas: A divulgar

Nível: superior, médio ou fundamental

Salário: R$22.332,47

Prazo: 18 de dezembro

Cargos: Médico Pediatra para UBS; Médico Clínico Geral para Estratégia de Saúde da Família; Médico Psiquiatra; Professor de Anos Finais - Inglês; Professor de Anos Finais; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Auxiliar de Escola de Educação Infantil; Serviços Gerais

Taxa de inscrição: R$ 75,98 a R$ 227,94.

Onde se inscrever: no site

Data da prova: a definir

Prefeitura Municipal de Igrejinha

Número de vagas: 4

Nível: fundamental incompleto

Salário: R$4.977,62

Prazo: 19 de dezembro

Cargos: Operador de Escavadeira Hidráulica (1); Operador de Máquinas (1); Operador de Máquinas Agrícolas (1); Operador de Motoniveladoras (1).

Taxa de inscrição: R$45,68.

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: 14 de janeiro

Prefeitura de Água Santa

Número de vagas: 29

Nível: ensino fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 16.354,88

Prazo: 19 de dezembro

Cargos: Assistente Social; Dentista; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Instrutor Social; Médico Clínico Geral - 8 horas; Médico Clínico Geral - 32 horas; Médico Ginecologista; Médico Pediatra; Nutricionista; Professor de Artes; Professor de Atendimento Educacional Especializado (sala de recursos); Professor de Ciências; Professor de História; Professor de Língua Inglesa; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Pedagogia; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Almoxarife; Agente de Combate a Endemias; Atendente de Farmácia; Auxiliar de Saúde; Bucal; Encanador / Eletricista; Equitador; Escriturário; Monitor de Educação Infantil; Monitor de Educação Básica; Monitor de Educação Especial; Tesoureiro; Motorista; Operário; Operador de Britador; Operador de Máquinas

Taxa de inscrição: R$ 60,60 para cargos de nível fundamental; R$ 121,20 para cargos de nível médio e técnico; R$ 242,40 para os cargos de nível superior.

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 28 de janeiro

Prefeitura de Catuípe

Número de vagas: 26

Nível: níveis fundamental, médio e superior

Salário: R$ 5.445,65

Prazo: 19 de dezembro

Cargos: Auxiliar de Saúde Bucal (2); Contador (1); Enfermeiro (1); Fiscal (1); Odontólogo (2); Operador de Máquinas (2); Professor de Anos Iniciais (2); Professor de Artes (1); Professor de Ciências (1); Professor de Educação Especial (2); Professor de Educação Física (2); Professor de Educação Infantil (3); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (1); Psicólogo (1).

Taxa de inscrição: R$ 58,40, R$ 81,80 e R$ 140,10

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 21 de janeiro

Prefeitura Municipal de Mata

Número de vagas: 4

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 13.064,48

Prazo: 20 de dezembro

Cargos: Agente Administrativo; Agente Administrativo; Auxiliar Agente Comunitário de Saúde - Microárea 02; Agente Comunitário de Saúde - Microárea 04; Agente Comunitário de Saúde - Microárea 09; Agente de Combate a Endemias; Assistente Social; Carpinteiro; Contador; Controlador Interno; Enfermeiro do PSF; Engenheiro Civil; Fiscal; Fisioterapeuta; Médico Clínico Geral; Médico Veterinário; Merendeira; Monitor; Motorista; Nutricionista; Odontólogo do PSF; Operador de Máquinas; Operário; Pedreiro; Procurador Jurídico; Professor Anos Iniciais - Educação Infantil; Professor de Educação Especial; Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Ciências; Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Educação Física; Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Ensino Religioso; Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Geografia; Professor Ensino Fundamental Anos Finais - História; Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Inglês; Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Língua Portuguesa; Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Matemática; Psicólogo; Servente; Técnico em Enfermagem do PSF; Terapeuta Ocupacional; Vigilante.

Taxa de inscrição: R$ 69,35 a R$ 231,18

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 11 de fevereiro de 2023

Fundação Municipal de Saúde de São Leopoldo

Número de vagas: 170

Nível: nível médio, técnico e superior

Salário: R$ 17.820,00

Prazo: 21 de dezembro

Cargos: Assistente Administrativo; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Saúde Bucal; Condutor de Veículo de Urgência; Técnico de Contabilidade; Técnico de Enfermagem; Técnico de Enfermagem - Saúde Coletiva; Técnico de Enfermagem – Emergencista; técnico de Enfermagem - Emergencista - Condutor de Motolância; Técnico de Enfermagem - Saúde do Trabalhador; Técnico de Segurança de Trabalho; Técnico de Informática; Advogado; Analista Administrativo: Administração; Analista Administrativo: Contabilidade; Analista de Recursos Humanos; Analista de Tecnologia da Informação; Assistente Social; Cirurgião Dentista - Saúde Coletiva; Cirurgião Dentista - Buco Maxilo Facial; Cirurgião Dentista – Endodontista; Cirurgião Dentista – Odontopediatria; Cirurgião Dentista – Periodontista; Educador Físico; Enfermeiro – Generalista; Enfermeiro – Emergencista; Enfermeiro - Emergencista - Condutor de Motolância; Enfermeiro - Saúde Coletiva; Enfermeiro do Trabalho; Enfermeiro - Saúde Mental; Engenheiro Civil; Engenheiro Clínico; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Jornalista; Médico Cardiologista; Médico Cirurgião Vascular; Médico Clínico; Médico Clínico - Saúde Coletiva; Médico Dermatologista; Médico do Trabalho; Médico Emergencista; Médico Endocrinologista; Médico Gastroenterologista; Médico Ginecologista; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Infectologista; Médico Infectologista Pediátrico; Médico Mastologista; Médico Neurologista; Médico Neurologista Pediátrico; Médico Oftalmologista; Médico Otorrinolaringologista; Médico Ortopedista/Traumatologista; Médico Pediatra; Médico Pneumologista; Médico Proctologista; Médico Psiquiatra; Médico Reumatologista; Médico Urologista; Nutricionista; Psicólogo; Psicólogo - Saúde do Trabalhador; Sanitarista; Terapeuta Ocupacional

Taxa de inscrição: de R$ 80,00 a R$ 120,00.

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 04 de fevereiro de 2024

Prefeitura Dois Lajeados

Número de vagas: 7

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 5.676,15

Prazo: 21 de dezembro

Cargos: Agente Administrativo (Cr); Agente Administrativo Auxiliar (Cr); Assistente Social (1); Atendente de Educação Infantil (Cr); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Contador (Cr); Cozinheira (Cr); Enfermeiro (Cr); Fiscal Ambiental e Sanitário (Cr); Médico Clínico Geral (1); Médico Ginecologista-Obstetra (1); Médico Pediatra (1); Monitor (Cr); Motorista (1); Operário (Cr); Pedreiro (Cr); Professor (Cr); Servente (Cr); Técnico em Enfermagem (1)

Taxa de inscrição: R$ 80,00 para cargos de nível fundamental; R$ 100,00 para cargos de nível médio e técnico; R$ 120,00 para cargos de nível superior

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 10 de fevereiro

Prefeitura de Vila Flores

Número de vagas: 1

Nível: fundamental incompleto, médio e superior

Salário: R$ 3.517,13

Prazo: 26 de dezembro

Cargos: Auxiliar Administrativo (Cr); Auxiliar de Educação Infantil (Cr); Fiscal Ambiental (Cr); Nutricionista (Cr); Operador de Máquinas (Cr); Professor de Artes - Educação Infantil (1).

Taxa de inscrição: de R$ 82,11 a R$ 189,48

Onde se inscrever: por meio do endereço eletrônico

Data da prova: 17 de fevereiro

Prefeitura de Salvador do Sul

Número de vagas: 33

Nível: fundamental, médio e superior.

Salário: R$14.799,69

Prazo: 26 de dezembro

Cargos: Agente Comunitário de Saúde - Equipe 1 - Microárea 1; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 1 - Microárea 2; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 1 - Microárea 3; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 1 - Microárea 4; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 1 - Microárea 5; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 1 - Microárea 6; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 1 - Microárea 7; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 1 - Microárea 9; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 2 - Microárea 1; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 2 - Microárea 2; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 2 - Microárea 3; Agente Comunitário de Saúde - Equipe 2 - Microárea 5; Agente Visitador do PIM; Assistente Educacional; Auxiliar de Serviços Escolares; Eletricista; Mecânico; Médico ESF; Monitor de Escola; Motorista; Operário; Operador de Máquinas; Pedreiro; Servente.

Taxa de inscrição: R$ 60,00 para cargos de nível fundamental, R$ 90,00 para cargos de ensino médio e técnico e de R$ 150,00 para cargos de nível superior

Onde se inscrever: www.legalleconcursos.com.br

Data da prova: 17 de fevereiro

Prefeitura de Fontoura Xavier

Número de vagas: 3

Nível: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 5.669,91

Prazo: 27 de dezembro

Cargos: Assistente Social (Cr) - Exige ensino superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social; Consultor Jurídico (Cr) - Exige ensino superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Advogado; Enfermeiro (Cr) - Exige ensino superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Enfermeiro; Farmacêutico (1) - Exige ensino superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Farmacêutico; Motorista (1) - Exige ensino fundamental completo e CNH na categoria "D"; Operador de Máquinas (1) - Exige 4ª Série do ensino fundamental e CNH na categoria "C"; Tesoureiro (Cr) - Exige ensino médio completo.

Taxa de inscrição: R$ 50,00 para cargos de ensino fundamental; R$ 70,00 para o cargo de ensino médio e R$ 120,00 para os cargos de ensino superior

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 21 de janeiro

Iraí

Número de vagas: 48

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 4.907,04

Prazo: 27 de dezembro

Cargos: Agente Fiscal, Assistente Social, Auditor Fiscal da Receita Municipal, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Odontólogo, Oficial Administrativo, Procurador Municipal, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Inglês, Professor de Matemática, Professor de Língua Português, Psicólogo, Técnico em Agropecuária, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais, Secretário de Escola, Auxiliar de Creche, Motorista, Operador de Veículos e Máquinas.

Taxa de inscrição: de R$ 100 a R$ 150

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: 28 de janeiro

Capivari do Sul

Número de vagas: 123

Nível: fundamental completo, médio, técnico e superior

Salário: R$ 16.747,50

Prazo: 27 de dezembro

Cargos: Advogado, Arquiteto, Assistente Social Escolar, Auditor de Controle Interno, Auditor Tributário, Bibliotecário, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro de Saúde da Família, Engenheiro Civil, Especialista em Educação – Psicopedagogo, Especialista em Educação - Supervisor Escolar

Especialista em Educação - Orientador Educacional, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Fonoaudiólogo Escolar, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Odontólogo de Saúde da Família

Professor de Ciências, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física

Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Libras, Professor de Matemática, Professor de Português, Psicólogo, Psicólogo Escolar, Psiquiatra, Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem

Técnico em Informática, Técnico em Recursos Humanos, Tesoureiro, Agente Administrativo Auxiliar, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Agente de Compras

Agente Fiscal, Auxiliar de Educação Especial, Auxiliar de Educação Infantil, Auxiliar de Saúde Bucal, Professor de Séries Iniciais, Secretário de Escola, Auxiliar de Serviços Gerais, Condutor de Ambulância, Merendeira, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, operador de Máquina Agrícola, Operador de Máquinas Rodoviárias, Operário, pedreiro e Vigilante.

Taxa de inscrição: no endereço eletrônico

Onde se inscrever: de R$ 80 a R$ 110

Data da prova: 29 de janeiro

Coronel Bicaco

Número de vagas: 34

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 6.298,50

Prazo: 27 de dezembro

Cargos: Agente Administrativo Educacional (Cr), Agente Administrativo Previdenciário (Cr), Agente de Controle Interno (Cr), Assistente Social (Cr), Cirurgião Dentista (2), Contador (Cr)

Enfermeiro (1), Engenheiro Agrônomo (Cr), Engenheiro Civil (Cr), Farmacêutico (Cr), Fiscal de Contratos (Cr), Fisioterapeuta (1), Licenciador Ambiental (1), Médico (Cr), Nutricionista (Cr)

Procurador (1), Professor de Ensino Fundamental de 1ª a 5ª Séries (Cr), Professor de Ciências (Cr), Professor de Educação Artística (Cr), Professor de Educação Física (Cr), Professor de Geografia (Cr), Professor de História (Cr), Professor de Inglês (Cr), Professor de Língua Portuguesa (Cr), Professor de Matemática (Cr), Psicólogo (Cr), Psicopedagogo (Cr), Veterinário (Cr), Monitor de Informática (Cr), Técnico Agrícola (Cr), Técnico em Enfermagem (Cr), Agente Administrativo (2), Agente Comunitário de Saúde (1), Agente de Combate a Endemias (Cr), Agente de Fiscalização (Cr), Agente de Recursos Humanos (Cr), Agente Tributário (Cr), Agente Visitador do PIM (1), Almoxarife (Cr), Assistente em Informática (1), Atendente de Farmácia (Cr)

Auxiliar de Creche (1), Auxiliar em Saúde Bucal (3), Fiscal Ambiental (Cr), Fiscal Sanitário (Cr)

Monitor Escolar (3), Professor de Educação Infantil (Cr), Tesoureiro (Cr), Eletricista (Cr), Motorista (1), Operador de Máquinas (4), Vigilante (Cr), Merendeira (2), Operário (1) e Servente (8).

Taxa de inscrição: de R$ 100 a R$ 150

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: 28 de janeiro

Jari

Número de vagas: 51

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 11.029,48

Prazo: 28 de dezembro

Cargos: Arquiteto, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Fiscal Tributário, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Professor de Anos Iniciais e Educação Infantil, Professor de Educação Física, Professor de Matemática, Professor de Artes, Psicólogo Social, Psicopedagogo, Técnico em Agropecuária, Técnico em Enfermagem, Agente Administrativo de Escola, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Atendente Educacional, Oficial Administrativo, Auxiliar Administrativo, Motorista, Operador de Máquinas, Operário e Servente.

Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 120

Onde se inscrever: através do endereço eletrônico

Data da prova: 2 e 3 de março de 2024

Câmara de Cruz Alta

Número de vagas: 2

Nível: médio

Salário: R$ 2.519,42

Prazo: 2 de janeiro

Cargos: Assistente Administrativo

Taxa de inscrição: R$ 100

Onde se inscrever: por meio do endereço eletrônico

Data da prova: 28 de janeiro

Universidade Federal do Rio Grande

Número de vagas: 6

Nível: médio, técnico e superior

Salário: R$ 4.556,92

Prazo: 02 de janeiro

Cargos: Técnico de Laboratório - Área: Biologia (1) - Exige Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo e Curso Técnico na área do concurso; Técnico de Tecnologia da Informação - Área: Serviços de Rede (4) - Exige ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo e curso técnico na área do concurso; Médico Psiquiatra (1) - Exige curso superior em medicina e residência médica em psiquiatria em programar e conhecido pelo Ministério da Educação.

Taxa de inscrição: R$70,00 ensino médio, R$100,00 ensino superior

Onde se inscrever: neste site

Data da prova: 24 de março

Câmara Municipal de Miraguaí

Número de vagas: 2

Nível: ensino fundamental completo e ensino superior completo

Salário: R$ 2.227,62

Prazo: 4 de janeiro de 2024

Cargos: Servente (1) e Contador (1)

Taxa de inscrição: R$115,40

Onde se inscrever: neste link

Data da prova: 28 de janeiro

Prefeitura de Dezesseis de Novembro

Número de vagas: 12

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 6.603,10

Prazo: 5 de janeiro

Cargos: Agente Administrativo Jurídico (Cr), Auxiliar em Saúde Bucal (1), Contador (Cr), Fiscal Municipal (1), Fonoaudiólogo (1), Monitor (1), Operador de Máquinas (5), Psicólogo (1), Secretário de Escola (1), Técnico de Informática (1).

Taxa de inscrição:

Onde se inscrever: pelo site

Data da prova: 4 de fevereiro

Prefeitura de Marcelino Ramos

Número de vagas: 27

Nível: fundamental, médio e superior

Salário: R$12.242,39

Prazo: 8 de janeiro

Cargos: Agente Administrativo Auxiliar (Cr); Agente de Registros Financeiros (1); Agente Fiscal Fazendário (1); Assistente Social (1); Coordenador do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS (Cr); Farmacêutico (1); Fiscal de Obras (1); Fisioterapeuta (1); Jardineiro (1); Médico Geral (1); Médico Veterinário (1); Monitor de Escola (Cr); Motorista (1); Nutricionista (Cr); Operador de Máquinas (2); Operário Especializado (1); Professor de Anos Iniciais (1); Professor de Atendimento Educacional Especializado (1); Professor de Ciências Biológicas (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Educação Infantil (1); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (1); Psicólogo (1); Servente (1); Turismólogo (1); Zelador de Cemitério (1).

Taxa de inscrição: de R$ 65,80 a R$ 109,68

Onde se inscrever: www.objetivas.com.br

Data da prova: 04 de fevereiro

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Número de vagas: A divulgar

Nível: médio, técnico e superior

Salário: R$11.069,30

Prazo: 15 de janeiro

Cargos: Edital 06/2023: Médico I (Dermatologia); Médico I (Emergência Pediátrica); Médico I (Hematologia); Médico I (Medicina Interna); Médico I (Neonatologia); Médico I (Neurorradiologista Intervencionista); Médico I (Nutrologia); Médico I (Oncologia Pediátrica); Médico I (Pneumologia Pediátrica); Médico I (Psiquiatria); Médico I (Tratamento Intensivo Pediátrico)

Edital 07/2023: Advogado I (Trabalhista); Analista I (Auditor de Contas Hospitalares); Analista I (Design); Analista I (Segurança Patrimonial); Analista de TI I (Administração de Banco de Dados); Arquiteto I ou Engenheiro I (Segurança do Trabalho); Assistente I (Assistente de Pesquisa); Assistente I (Assistente de Pesquisa em Bioinformática); Biólogo I, Biomédico I ou Farmacêutico-Bioquímico I (Banco de Multitecidos); Biólogo I, Biomédico I ou Farmacêutico-Bioquímico I (Bioquímica e Hematologia: Análises Clínicas); Biólogo I, Biomédico I ou Farmacêutico-Bioquímico I (Microbiologia); Biólogo I ou Biomédico I (Ginecologia e Obstetrícia); Enfermeiro I (Centro de Tratamento Intensivo Adulto); Enfermeiro I (Cuidados Coronarianos); Enfermeiro I (Emergência Adulto); Enfermeiro I (Saúde Mental); Fisioterapeuta I (Ambulatório de Fisiatria); Odontólogo I (Endodontista); Profissional de Educação Física I (Serviço de Fisiatria); Profissional de Educação Física I(Medicina Ocupacional); Psicólogo I (Psicologia do Trabalho); Relações Públicas I(Coordenadoria de Comunicação); Veterinário I (Pesquisa Experimental); Profissional Assistencial II (Profissional de Biotério); Profissional Assistencial III (Histologia); Técnico de Enfermagem; (Medicina Ocupacional); Técnico de Enfermagem (Neonatologia); Técnico de Enfermagem (Pediatria); Técnico de Laboratório (Hemoterapia) e Técnico de Manutenção III (Climatização e Gases)

Taxa de inscrição: A divulgar

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: A divulgar

