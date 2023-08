RS tem mais de 600 vagas em concursos públicos abertos

publicidade

Estão abertas, em todo o Rio Grande do Sul, 604 vagas em, ao menos, 32 concursos públicos, que recebem inscrições nos próximos dias. O maior número de vagas está disponível na Prefeitura de Sapiranga, com 75 oportunidades.

Os maiores salários são vistos nos concursos para Vera Cruz, com remuneração de até R$ 20.214 e para Ibiraiaras, chegando a R$ 19.407,46.

Confira detalhes de alguns dos concursos abertos no RS:

Prefeitura de Santiago

Número de vagas: 23

Remuneração: até R$ 8.036,65

Situação: inscrições até 28 de agosto

Informações: São cinco editais diferentes com vagas e cadastro reserva para Agente Administrativo (1), Auxiliar de Saúde Bucal (cr), Cuidador (cr), Secretário de Escola (1), Técnico em Enfermagem (cr), Técnico em Informática (cr), Tesoureiro (cr); Agente de Controle de Endemias (1), Operário (1); Borracheiro (1), Mecânico II (1), Motorista (1), Operador de Máquinas (1); Analista Ambiental (1), Auditor Fiscal Tributário (cr), Bibliotecário (1), Contador (1), Educador Especial Deficiência Mental (cr), Enfermeiro (1), Engenheiro Civil (cr), Engenheiro Eletricista (1), Fonoaudiólogo (cr), Médico (1), Médico Ginecologista e Obstetra (1), Médico Pediatra (1), Médico Psiquiatra (1), Médico Veterinário (cr), Odontólogo (1), Odontólogo Endodontista (1), Odontólogo Periodontista (cr), Odontólogo Protesista (cr), Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial (1), Procurador Jurídico (cr), Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1), Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental - Disciplina de Matemática (1), Psicólogo (cr); Guarda Municipal (1). As inscrições devem ser feitas em www.candidato.legalleconcursos.com.br/. Será disponibilizado local para realização de inscrição na Escola Estadual Thomas Fortes (rua Inácio Gomes, n° 168, Alto da Boa Vista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h, em dias úteis. A taxa de inscrição varia, conforme a vaga, entre R$ 70 e R$ 170.

Câmara de Vereadores de Agudo

Número de vagas: 5

Remuneração: até R$ 7.953,14

Situação: inscrições até 29 de agosto

Informações: Vagas para Contador (1), Técnico em Informática (1), Auxiliar Legislativo (2), Servente (1). As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, em www.fundatec.org.br/. A taxa de inscrição varia, conforme a vaga, entre R$ 80 e R$ 170.

Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul

Número de vagas: 5

Remuneração: até R$ 2.459,57

Situação: inscrições até 29 de agosto

Informações: Vagas para Agente Administrativo (2), Agente de Segurança (1), Técnico Legislativo (1) e Auxiliar de Serviços Gerais (1). As inscrições devem ser feitas em www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição varia, conforme a vaga, entre R$ 50 e R$ 80.

Prefeitura e Câmara de Vereadores de Paverama

Número de vagas: 8

Remuneração: até R$ 9.817,43

Situação: inscrições até 30 de agosto

Informações: Vagas e cadastro reserva para Agente Administrativo, Assistente Social, Atendente de Consultório Dentário, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Mecânico, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal, Fonoaudiólogo, Mecânico, Médico, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Pediatra, Monitor Educação Infantil, Monitor Educação Fundamental, Motorista, Nutricionista, Odontólogo, Operador de Máquinas, Pedreiro, Procurador Jurídico, Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Professor de Educação Infantil, Professor de Artes, Professor de Música, Professor de Ciências, Professor de História, Professor de Matemática, Psicólogo, Psicopedagogo, Servente-Merendeira, Técnico de Enfermagem, Veterinário e Agente Legislativo. As inscrições devem ser feitas em www.objetivas.com.br. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição na Biblioteca Municipal (rua José Jantsch Filho, nº 2.328, Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, exceto no último dia de inscrições, quando o posto encerrará o atendimento às 12h. A taxa de inscrição varia, conforme a vaga, entre R$ 60 e R$ 130.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul)

Número de vagas: 21

Remuneração: até R$ 4.556,92

Situação: inscrições até 31 de agosto

Informações: O edital 152/2023 tem 6 vagas de nível superior nos cargos de Técnico em Assuntos Educacionais (2), Pedagogo (1), Tecnólogo em Gestão Pública (1), Contador (1) e Nutricionista (1). A remuneração destes cargos é de R$ 4.556,92. Já o edital 153/2023 oferece mais 15 vagas para cargos de nível médio e técnico nas funções de Assistente de Aluno (2), Técnico de Laboratório/Controle e Processos Industriais (1), Técnico de Tecnologia da Informação (2) e Assistente em Administração (10). O salário será de R$ 2.120,13 para o cargo de Assistente de Aluno e de R$ 2.667,19 para os demais empregos. Inscrições no site www.concursos.ifsul.edu.br, com taxas entre R$ 65 e R$ 100.

Prefeitura de Vera Cruz

Número de vagas: 7

Remuneração: até R$ 20.214,00

Situação: inscrições até 31 de agosto

Informações: vagas e cadastro reserva para Auxiliar de Serviços Gerais (cr), Mecânico (1), Agente Administrativo (cr), Agente Comunitário de Saúde (cr), Atendente de Consultório Dentário (cr), Médico Clínico Geral (cr), Médico (2), Médico Ginecologista-Obstetra (1), Médico Pediatra (1), Médico Psiquiatra (2), Professor Área 1 - Anos Iniciais (cr), Professor Área 1 - Educação Infantil (cr), Professor Área 2 - Artes (cr), Professor Área 2 - Ciências Físicas e Biológicas (cr), Professor Área 2 - Educação Física (cr), Professor Área 2 - Geografia (cr), Professor Área 2 - História (cr), Professor Área 2 - Inglês (cr), Professor Área 2 - Matemática (cr), Professor Área 2 - Português (cr). As inscrições devem ser feitas no site www.legalleconcursos.com.br, com taxas entre R$ 100 e R$ 160. A prefeitura disponibiliza computador para inscrições junto ao Laboratório de Informática da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (rua Carlos Wild, nº 511, Bairro Araçá, anexo aos fundos do Ginásio Poliesportivo), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, e das 13h às 17h.

Santana do Livramento

Número de vagas: 60

Remuneração: até R$ 4.774,97

Situação: inscrições até 1º de setembro

Informações: cargos - Operário (15), Ronda (22), Instalador Hidráulico (1), Motorista (3), Pedreiro (6), Pintor (6), Eletricista de Manutenção Veicular (1), Eletricista (2), Engenheiro Civil (1), Arquiteto (1), Psicopedagogo (1), Assistente Social (1). As inscrições deverão ser efetivadas entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2023, das 8h às 12h30min, Avenida Tamandaré, nº 1.759, Santana do Livramento-RS.

Guarda Civil Municipal de Nova Santa Rita

Número de vagas: 10

Remuneração: até R$ 3.756,56

Situação: inscrições até 1º de setembro

Informações: vagas e cadastro reserva para o cargo de Guarda Civil Municipal. O cadastro reserva serve para futuras convocações, dentro do prazo de validade do concurso. O candidato deve ter formação de ensino médio completo, além Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “A” e “B” e idade mínima de 18 anos. As inscrições devem ser feitas em www.fundatec.org.br, com taxa de R$ 95. A prefeitura disponibiliza computadores para inscrição na Central de Atendimento ao Servidor - CAS (avenida Santa Rita, nº 1135/andar térreo - Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 16h30.

Guarda Civil Municipal de Imbé

Número de vagas: 10

Remuneração: até R$ 3.443,02

Situação: inscrições até 1º de setembro

Informações: serão oito vagas de acesso universal, uma vaga para mulheres e uma vaga para os candidatos com deficiência. As inscrições devem ser feitas em www.fundatec.org.br, com taxa de R$ 135. A Prefeitura disponibiliza computadores para inscrição na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (rua Campo Bom, n° 299 (esquina com a Av. Tramandaí - em frente a EEEM Nove de Maio, Bairro Centro), das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim-RS

Número de vagas: 22

Remuneração: até R$ 7.812,00

Situação: inscrições até 4 de setembro

Informações: Auxiliar de Serviços Gerais (5), Técnico de Enfermagem (10), Auxiliar de Copa e Cozinha (5), Farmacêutico Bioquímico (2), Agente Administrativo Júnior (cadastro reserva), Técnico em Tecnologia da Informação (cr), Auxiliar de Farmácia (cr), Costureira (cr), Oficial de Manutenção (cr), Técnico Eletroeletrônico (cr), Técnico em Segurança do Trabalho (cr), Escriturário (cr), Auxiliar de Almoxarifado (cr), Cozinheiro (cr), Fonoaudiólogo (cr), Assistente Social (cr), Contador (cr), Enfermeiro (cr), Enfermeiro do Trabalho (cr), Engenheiro de Segurança do Trabalho (cr), Farmacêutico (cr), Fisioterapeuta (cr), Fisioterapeuta Intensivista (cr), Nutricionista (cr), Psicólogo (cr), Analista de Tecnologia da Informação (cr). Os candidatos devem se inscrever em www.eplconcursos.com.br. A taxa de inscrição custa entre R$ 50,00 e R$ 120,00.

Universidade Federal do Rio Grande - Furg

Número de vagas: 5

Remuneração: até R$ 10.481,64

Situação: inscrições até 4 de setembro

Informações: vagas para professor de ensino superior em Engenharia Civil (1), Engenharia da Produção (1), Ciências Contábeis (1), Economia (1), Física da Matéria Condensada (1). As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, em www.progep.furg.br/bin/edital. O valor da taxa de inscrição é R$ 190,00. Poderá solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Prefeitura de Porto Alegre

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 2.484,80

Situação: inscrições até 5 de setembro

Informações: Vaga e cadastro reserva no cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho. As inscrições foram reabertas e devem ser feitas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.fundacaolasalle.org.br/concursos. A taxa de inscrição custa R$ 168,00.

Prefeitura de Marau

Número de vagas: 19

Remuneração: até R$ 6.817,73

Situação: inscrições até 5 de setembro

Informações: vagas para Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Agente de Fiscalização Área Ambiental, Agente de Fiscalização Área de Obras e Posturas, Agente de Fiscalização Área Sanitária, Arquiteto, Assistente Social, Atendente Educacional, Auditor Fiscal, Auxiliar de Operações, Contador, Enfermeiro 20h, Enfermeiro 40h, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Licenciador Ambiental, Médico Veterinário, Motorista, Nutricionista, Odontólogo, Operador de Equipamentos Rodoviários, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Filosofia, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Séries Iniciais, Psicólogo, Psicopedagogo, Técnico de Enfermagem 20h e Técnico de Enfermagem 40h. As inscrições devem ser feitas em www.legalleconcursos.com.br/. Na Biblioteca Pública Municipal haverá posto de inscrição de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30, e das 13h às 17h, em dias úteis. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 150.

Prefeitura Imigrante

Número de vagas: 11

Remuneração: até R$ 5.572,83

Situação: inscrições até 5 de setembro

Informações: vagas para Agente Administrativo (2), Contador (cr), Engenheiro Civil (cr), Farmacêutico (cr), Fiscal Ambiental (cr), Fiscal Sanitário (1), Fiscal Tributário (cr), Monitor Educacional (2), Motorista (1), Nutricionista (1), Operador de Máquinas (1), Professor de Artes (Anos Iniciais e Anos Finais) (cr), Professor de Educação Física (Anos Iniciais e Anos Finais) (cr), Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2), Professor de História Anos Finais do Ensino Fundamental (cr), Professor de Música (Anos Iniciais e Anos Finais) (cr), Professor de Português e Inglês (Anos Iniciais e Anos Finais) (cr) e Técnico em Enfermagem (1). As inscrições devem ser feitas em www.legalleconcursos.com.br/. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 160,00.

Universidade Federal do Rio Grande (Furg)

Número de vagas: 5

Remuneração: até R$ 10.481,54

Situação: inscrições até 5 de setembro

Informações: vagas para Psiquiatria (1), Medicina/Curso de Medicina e Residência Médica (1), Educação/Didática, Estágio Supervisionado, Metodologias de Ensino, Metodologia Científica, Políticas Públicas, Elementos Filosóficos (1), Letras Linguística/Produção Textual, Espanhol Instrumental para as Hospitalidades I, Espanhol Instrumental para as Hospitalidades II, Espanhol para Fins Específicos I, Espanhol para Fins específicos II (1), Oceanografia Física com ênfase em processos estuarinos e costeiros (1). As inscrições devem ser realizadas em www.progep.furg.br/bin/edital. O valor da taxa de inscrição é de R$ 190 para a classe Adjunto e R$ 80 para a classe Auxiliar.

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Número de vagas: 2

Remuneração: até R$ 10.481,64

Situação: inscrições até 6 de setembro

Informações: Duas vagas em cargo de professor da carreira do magistério superior, na classe Adjunto. As vagas são para as áreas de Farmacologia (1) e Propedêutica Médica (1). As inscrições devem ser feitas pelo Sistema Eletrônico de Informações SEI-UFCSPA e o candidato que não possuir cadastro deverá realizá-lo no site www.ufcspa.edu.br/servicos-administrativos/sei/. As taxas variam entre R$ 145 e R$ 175.

Prefeitura de Doutor Ricardo

Número de vagas: 14

Remuneração: até R$ 5.360

Situação: inscrições até 6 de setembro

Informações: vagas em caráter efetivo, em cargos do quadro permanente de pessoal do poder executivo municipal, com oportunidades para profissionais de níveis superior, técnico, médio, fundamental e alfabetizado. As inscrições devem ser realizadas em www.objetivas.com.br/. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Centro Administrativo Municipal (RS 332, KM 21, nº 3.699, Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, exceto no último dia de inscrições, quando encerrará às 11h30. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 260.

Departamento Municipal de Águas e Esgotos e o Sisprem de Santana do Livramento

Número de vagas: 42

Remuneração: até R$ 4.774,96

Situação: inscrições até 6 de setembro

Informações: vagas e cadastro reserva para Agente Operacional (15), Motorista Operador (9), Agente de Diligências (cr), Assistente Administrativo (9), Técnico Eletricista (Cr), Técnico em Informática (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Contador (1), Engenheiro Civil (cr), Engenheiro de Automação e Controle (cr), Engenheiro Eletricista (1), Engenheiro Químico (cr), Engenheiro Sanitarista (1), Escriturário (2), Contador (1) e Procurador Jurídico (1). As inscrições devem ser realizadas em www.inqc.org.br/. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 136.

Prefeitura de Poço das Antas

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 3.749,97

Situação: inscrições até 18 de setembro

Informações: Doméstica (1), Atendente da Educação Infantil (cadastro reserva), Auxiliar Administrativo (cr), Mecânico (cr) e Servente (cr). As inscrições devem ser realizadas em www.objetivas.com.br/. Haverá posto de inscrição no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da Rua Carlos Kunzler, nº 28, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 07h30 às 11h e das 13h às 16h30. A taxa de inscrição custa R$ 185,13.

Prefeitura de Inhacorá

Número de vagas: 12

Remuneração: até R$ 3.723,66

Situação: inscrições até 11 de setembro

Informações: vagas para Agente Comunitário de Saúde (6), Agente de Combate a Endemias (2), Controlador Interno (1), Médico (1), Professor de Educação Especial (1) e Professor de Matemática (1). As inscrições devem ser realizadas em www.objetivas.com.br/. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Centro Administrativo (rua Elza Florinda Stolberg da Rosa, nº 205, Bairro Centro), de segunda a quinta, em dias úteis, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, e na sexta-feira das 7h às 12h, exceto no último dia de inscrições, quando encerrará às 11h30. As taxas de inscrição variam entre R$ 80 e R$ 100.

Prefeitura de Sapucaia do Sul

Número de vagas: 197

Remuneração: até R$ 4.898,86

Situação: inscrições até 12 de setembro

Informações: os cargos abertos são para atuar na secretaria de educação. Nível superior: Orientador Educacional, Orientador Pedagógico,Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática. Nível médio: Atendente de Educação Infantil, Auxiliar de Disciplina, Professor A1, Profissional de Apoio, Secretário de Escola. Interessados devem se inscrever em www.fundatec.org.br/. A Prefeitura disponibilizará computadores em sua sede (av. Leônidas de Souza, nº 1289, Bairro Santa Catarina), das 12h às 18h. As taxas variam de R$ 100,00 a R$ 150,00.

Prefeitura e Câmara de Vereadores de Erebango

Número de vagas: 9

Remuneração: até R$ 5.828,39

Situação: inscrições até 14 de setembro

Informações: para a prefeitura são 9 vagas nos cargos de Agente de Combate a Endemias, Agente de Controle Interno, Almoxarife, Assistente Social, Auxiliar de Administração, Inspetor Tributário e de Obras, Motorista/Operário, Oficial Administrativo, Operador de Máquinas/Operário, Pedagogo, Professor de Matemática, Professor de Português, Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil e Tesoureiro. Para a Câmara de Vereadores há formação de cadastro reserva no cargo de Oficial Administrativo. As inscrições devem ser feitas em www.legalleconcursos.com.br/. Será disponibilizado computador no Centro Administrativo Municipal (rua Abraão Dozza, n° 900, Centro), de segunda a sexta-feira das 07h30 às 11h30, e das 13h às 17h, em dias úteis. O valor da taxa de inscrição é de R$ 97,01.

CanoasTEC - Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação

Número de vagas: 14

Remuneração: até R$ 11.136,72

Situação: inscrições até 14 de setembro

Informações: vagas para Contador (1), Administrador (1), Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (2), Analista de Projetos e Sistemas (3), Técnico em Administração (cr), Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (4) e Técnico em Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (3). As inscrições devem ser realizadas em www.objetivas.com.br/. A Objetiva Concursos oferece posto na rua Casemiro de Abreu, nº 347, bairro Rio Banco, Porto Alegre-RS, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 9h às 12h. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 120,06 a R$ 200,10, de acordo com o cargo.

Prefeitura de Faxinal de Soturno

Número de vagas: 29

Remuneração: até R$ 8.992,19

Situação: inscrições até 15 de setembro

Informações: vagas para Arquivista, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro, Farmacêutico, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Odontólogo, Professor, Professor - Educação Especial, Professor - Educação Física, Psicólogo, Psicopedagogo, Técnico Fazendário, Terapeuta Ocupacional, Tesoureiro, Veterinário, Auxiliar Técnico, Técnico em Enfermagem, Agente Fiscal, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Educação Infantil, Fiscal Sanitário, Monitor de Transporte Escolar, Telefonista, Oficial Administrativo, Almoxarife, Mecânico, Carpinteiro, Eletricista, Mestre Pedreiro, Motorista, Operador de Máquinas, Operário Especializado, Pedreiro, Pintor, Servente e Zelador de Museus. As inscrições devem ser feitas em www.fundatec.org.br/. A Prefeitura oferecerá recursos de informática para acesso on-line na Rua Júlio de Castilhos, nº 609, Centro, das 8h30 até 11h30 e das 13h30 até 16h30. A taxa de inscrição varia entre R$ 100,01 e R$ 236,87.

Câmara de Vereadores de Balneário Pinhal

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 1.406,58

Situação: inscrições até 15 de setembro

Informações: vaga na função de Auxiliar de Serviços Gerais. As inscrições devem ser realizadas em www.fundatec.org.br/. A Câmara Municipal de Balneário Pinhal disponibilizará computadores em sua sede (av. Itália, nº 2465, bairro Centro), das 13h às 17h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. O valor da inscrição está fixado em R$ 70.

Prefeitura de Sapiranga

Número de vagas: 75

Remuneração: até R$ 15.382,54

Situação: inscrições até 18 de setembro

Informações: cargos - Agente Administrativo 30h, Agente Administrativo 40h, Auxiliar de Sala, Auxiliar Dentário – ESF, Auxiliar de Veterinário, Educador Social, Monitor de Sala, Agente Tributário, Técnico de Enfermagem – ESF, Técnico de Suporte em Informática, Técnico em Contabilidade, Bibliotecário, Contador, Dentista – ESF, Enfermeiro, Enfermeiro – ESF, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico – ESF, Médico Plantonista, Professor I - Educação Infantil, Professor II - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Arte, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciências, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Educação Física, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Ensino Religioso, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Filosofia, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Geografia, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – História, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Informática, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Inglesa, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Matemática, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Música, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional e Tesoureiro. Inscrições no www.fundacaolasalle.org.br/concursos. O valor da taxa de inscrição será o seguinte: R$ 80,00 para cargos de nível médio; R$ 100,00 para cargos de nível técnico; e R$ 120,00 para cargos de níveis superior.

Prefeitura de Ibiraiaras-RS

Número de vagas: 37

Remuneração: até R$ 19.407,46

Situação: inscrições até 25 de setembro

Informações: cargos - Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Oficial Administrativo, Orientador Social, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Psicólogo, Psicopedagogo, Secretário Escolar, Técnico Agropecuário, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Ensino, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal, Oficial Administrativo Auxiliar, Professor de Educação Infantil Séries iniciais, Técnico em Informática, Borracheiro, Doméstica Servente, Merendeira Servente, Motorista, Operador de Máquinas, Operário Especializado, Pedreiro, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro. Inscrições pela internet, por meio do endereço eletrônico www.fundatec.org.br. As taxas terão os seguintes valores: R$ 168,00 para cargos de nível superior; R$ 100,80 para cargos de nível médio e técnico; R$ 67,20 para cargos de nível alfabetizado e fundamental.