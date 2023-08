RS tem quase 800 vagas em 27 concursos públicos

publicidade

O Rio Grande do Sul tem 771 vagas a serem disputadas em mais de 27 concursos públicos, com inscrições abertas. O maior número de vagas está disponível no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (Core), com 236 oportunidades e salários de até R$ 5.044,46.

Os maiores salários são vistos no concurso para a Prefeitura de Tapejara, com 58 vagas e remuneração de até R$ 20.986,51. Interessados devem ficar atentos, pois concursos de algumas prefeituras, como a de Tapes, Nova Bassano e Santo Antônio da Patrulha, que se encerram nesta semana.

Confira detalhes de alguns dos concursos abertos no RS:

Prefeitura de Tapes

Número de vagas: 55

Remuneração: até R$ 7.862,99

Situação: inscrições até 7 de agosto

Informações: cargos abertos para Secretaria de Administração - Agente Administrativo (12), Fiscal Tributário (Cr), Médico de ESF (4), Motorista (4), Operador de Máquinas (3), Procurador Jurídico (Cr), Técnico em Informática (1) e Zelador (Cr). Secretaria de Educação e Cultura - Auxiliar Pedagógico na Educação Infantil (6), Bibliotecário (1), Monitor de Transporte Escolar (3), Nutricionista (1), Professor de Atendimento Educacional Especializado (2), Professor de Ciências (1), Professor de Educação Física (2), Professor de Língua Inglesa (1), Professor de Língua Portuguesa (Cr), Professor de Matemática (Cr), Professor de Música (1), Professor de Educação Infantil e/ou Anos Iniciais (5) e Secretário Escolar (8). Inscrições no site www.objetivas.com.br. As taxas variam de R$ 50 a R$ 100.

Prefeitura de Nova Bassano

Número de vagas: 27

Remuneração: até R$ 7.666,62

Situação: inscrições até 10 de agosto

Informações: cargos - Doméstica (3), Manipulador de Alimentos (1), Operário (2), Agente Comunitário de Saúde (Cr), Agente Administrativo (Cr), Agente de Combate às Endemias (2), Atendente de Farmácia (1), Assistente Legislativo (Cr), Auxiliar de Alunos Especiais (2), Fiscal (Cr), Monitor Cultural (Cr), Monitor de Educação Infantil (4), Professor de Anos Iniciais (4), Professor de Educação Infantil (Cr), Professor de Educação Especial (Cr), Técnico de Enfermagem (1), Fonoaudiólogo (Cr), Médico Veterinário (1), Médico Pediatra (1), Nutricionista (Cr), Pedagogo (Cr), Professor de Ciências (Cr), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Artes (1), Professor de Língua Inglesa (2) e Professor de Educação Física (1). Inscrições no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 88,46 a R$ 189,13.

Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha

Número de vagas: 45

Remuneração: até R$ 17.253,91

Situação: inscrições até 10 de agosto

Informações: O processo seletivo soma 9 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Salário será de R$ 2.604. Já o concurso público conta com 36 vagas para cargos de Agente Fiscal da Receita Municipal, Agente Sanitário, Arquiteto, Assessor Jurídico, Assistente Social, Atendente de Farmácia, Biólogo, Cirurgião Dentista 20h, Cirurgião Dentista 40h, Contador, Coveiro, Cuidador Social, Educador Social com habilidades em Artes, Educador Social com habilidades em Dança, Educador Social com habilidades em Esporte e Lazer, Eletricista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal, Fiscal Ambiental, Fiscal Sanitário, Fiscal Sanitário Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Geólogo, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral 20h, Médico Clínico Geral 30h, Médico Comunitário, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Motorista, Nutricionista, Oficial Administrativo, Operador de Máquinas Rodoviárias, Operário, Professor de Anos Iniciais, Professor de Educação Infantil, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Espanhola, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Educação Especial, Psicólogo, Psicopedagogo, Secretário de Escola, Supervisor Educacional/Escolar, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Telefonista e Terapeuta Ocupacional. Inscrições no candidato.legalleconcursos.com.br, com taxas entre R$ 75 e R$ 125.

Prefeitura de Boa Vista do Buricá-RS

Número de vagas: 35

Remuneração: até R$ 6.364,16

Situação: inscrições até 11 de agosto

Informações: Nível superior - Agente de Controle Interno (cr), Arquiteto e Urbanista (cr), Assistente Social (cr), Enfermeiro (cr), Engenheiro Civil (1), Farmacêutico (cr), Fisioterapeuta (1), Médico Veterinário (cr), Procurador Jurídico (cr), Professor de Artes (cr), Professor de Educação Física (1), Professor de Geografia (cr), Professor de História (cr), Professor de Inglês (cr), Professor de Matemática (cr), Professor de Português (1) e Psicólogo (1). Nível técnico - Técnico em Contabilidade (cr) e Técnico em Enfermagem (cr). Nível médio - Agente Administrativo (2), Agente Comunitário de Saúde - Zona Rural (1), Agente Comunitário de Saúde - Zona Urbana (3), Agente de Combate à Endemias (3), Agente Educacional - Monitor (5), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Fiscal Ambiental e Sanitário (1), Professor de Educação Infantil (5), Professor de Séries Iniciais (2) e Tesoureiro (cr). Nível fundamental completo - Operador de Máquinas (2). Nível fundamental incompleto - Motorista de Veículos Pesados (2) e Operário (3). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 80 e R$ 130.

Prefeitura Sinimbu-RS

Número de vagas: 58

Remuneração: até R$ 13.401

Situação: inscrições até 14 de agosto

Informações: vagas para profissionais de níveis superior, técnico, médio e fundamental no quadro de pessoal da administração e no Poder Legislativo municipal. Inscrições no site www.objetivas.com.br, com taxas entre R$ 56 e R$ 137.

Prefeitura de Anta Gorda

Número de vagas: 53

Remuneração: até R$ 7.302,32

Situação: inscrições até 14 de agosto

Informações: Agente Administrativo (3), Assistente Social (1), Atendente de Creche (8), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Borracheiro (1), Carpinteiro (Cr), Eletricista (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Civil (Cr), Farmacêutico (1), Fiscal (1), Gestor de RPPS (1), Instalador Hidráulico (Cr), Mecânico (1), Motorista (1), Nutricionista (Cr), Operador de Máquinas (2), Operador de Tratores (1), Operário (6), Pedreiro (1), Procurador Municipal (Cr), Professor (12), Psicólogo (3), Servente (6), Técnico Agropecuário (Cr) e Técnico em Enfermagem (1). Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br, com taxas entre R$ 50 e R$ 130.

Prefeitura de Bom Jesus

Número de vagas: 13

Remuneração: até R$ 2.640,00

Situação: inscrições até 17 de agosto

Informações: cargos de Agente Comunitário de Saúde (8 vagas) e Agente de Combate às Endemias (5 vagas). Inscrições no site www.objetivas.com.br, com taxa de inscrição custa R$ 100.

Prefeitura de Taquara

Número de vagas: 3

Remuneração: até R$ 7.497,68

Situação: inscrições até 17 de agosto

Informações: vagas na função de Auditor Fiscal da Receita Municipal (3) e cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet em www.fundacaolasalle.org.br/concursos. Haverá posto de inscrição na rua Tristão Monteiro, 1278, de segunda-feira a quinta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h30 e na sexta-feira das 7h30 às 13h30. A taxa de inscrição é de R$ 140,00.

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Campo Bom

Número de vagas: 5

Remuneração: até R$ 4.298,35

Situação: inscrições até 18 de agosto

Informações: vagas para Assistente Administrativo (2), Assistente Social (1), Procurador Jurídico (1), Tesoureiro (1) e Contador (cadastro reserva). As inscrições devem ser feitas pelo link www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição é no valor de R$ 60,00 para cargos de nível médio e R$ 120,00 para ensino superior.

Prefeitura de Tapejara

Número de vagas: 58

Remuneração: até R$ 20.986,51

Situação: inscrições até 18 de agosto

Informações: vagas em nível superior: Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal Ambiental, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Instrutor de Atividades Múltiplas I - Artes Visuais, Instrutor de Atividades Múltiplas I - Educação Física, Instrutor de Atividades Múltiplas I Gastronomia, Instrutor de Atividades Múltiplas I - Informática, Instrutor de Atividades Múltiplas I - Música, Instrutor de Atividades Múltiplas I - Pedagogia, Instrutor de Informática, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Monitor, Nutricionista, Odontólogo, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor Municipal de Artes, Professor Municipal de Ciências, Professor Municipal de Educação Física, Professor Municipal de Educação Infantil, Professor Municipal de Geografia, Professor Municipal de História, Professor Municipal de Língua Inglesa, Professor Municipal de Matemática, Professor Municipal de Pedagogia Anos Iniciais, Professor Municipal de Português, Psicólogo e Psicopedagogo Institucional. Nível técnico: Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática. Nível médio: Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias, Agente de Trânsito, Educador/Cuidador, Fiscal, Fiscal de Obras, Instrutor de Atividades Múltiplas II, Monitor de Creche, Tesoureiro e Visitador. Nível fundamental completo: Atendente e Auxiliar Educador/Cuidador. Nível fundamental incompleto: Cozinheiro, Eletricista, Motorista Secretarias Municipais, Motorista Transporte Escolar, Motorista Transporte Saúde, Operador de Máquina, Operário Especializado, Pedreiro, Pintor, Vigia e Zelador. As inscrições devem ser feitas em www.fundatec.org.br. A prefeitura disponibilizará computadores na Biblioteca Pública Municipal Eduardo Damiani (rua Cel. Gervásio, 510, Bairro Centro) das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. As taxas de inscrição variam entre R$ 51,70 e R$ 206,80.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Número de vagas: cadastro reserva

Remuneração: até R$ 10.592,63

Situação: inscrições até 21 de agosto

Informações: vagas para Analista I (Coordenadoria de Gestão Contábil), Analista I (Desenvolvimento Organizacional), Analista de TI I (Analista de Suporte em Infraestrutura), Jornalista I (Coordenadoria de Comunicação), Médico I (Endocrinologia), Médico I (Neurologia Pediátrica), Médico I (Oftalmologia: Plástica Ocular), Médico I (Oftalmologia: Uveítes) e Profissional de Educação Física I (Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional). Os candidatos interessados devem se inscrever em www.portalfaurgs.com.br/concursos. O valor da taxa de inscrição é R$ 140,00.

Prefeitura de Morro Reuter

Número de vagas: 8

Remuneração: até R$ 12.214,81

Situação: inscrições até 23 de agosto

Informações: vagas para Médico Clínico Geral (2), Motorista (2), Operário (2), Agente de Combate a Endemias (1), Enfermeiro (1), Agente Tributário (cadastro reserva), Arquiteto (cr), Auxiliar de Serviços Gerais (cr), Engenheiro Civil (cr), Farmacêutico (cr), Fiscal Sanitário Ambiental (cr), Médico ESF (cr), Oficial Administrativo (cr), Operador de Máquinas (cr), Recepcionista (cr), Técnico em Contabilidade (cr) e Técnico em Enfermagem (cr). Os interessados devem se inscrever em www.legalleconcursos.com.br. A taxa varia entre R$ 41,27 e R$ 123,81.

Prefeitura de Canela

Número de vagas: 48

Remuneração: até R$ 8.722,06

Situação: inscrições até 24 de agosto

Informações: Advogado (1), Agente Administrativo (1), Agente Comunitário de Saúde (6), Agente de Combate às Endemias (1), Agente de Trânsito (1), Arquiteto (1), Arquivista (1), Atendente de Saúde (1), Bibliotecário (1), Biólogo (1), Contador (1), Eletricista (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Elétrico (1), Inspetor de Tributos Municipais (1), Médico Clínico Geral (1), Médico Gineco-Obstetra (1), Motorista (1), Nutricionista (1), Operador de Máquinas (1), Operador de Sistemas de Informática (1), Operário Especializado (1), Profissional do Magistério - Apoio Técnico-Pedagógico - Orientador Educacional (1), Profissional do Magistério - Apoio Técnico-Pedagógico - Supervisor Escolar (1), Profissional do Magistério - Artes (1), Profissional do Magistério - Auxiliar Intérprete Educacional (1), Profissional do Magistério - Ciências Naturais (1), Profissional do Magistério - Educação Especial (1), Profissional do Magistério - Instrutor de Libras (1), Profissional do Magistério - Língua Estrangeira Moderna - Inglês (1), Profissional do Magistério - Matemática (1), Profissional do Magistério - Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1), Psicólogo I (1), Recepcionista (1), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Edificações (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Tecnólogo em Saneamento Ambiental (1) e Topógrafo (1). Inscrições no site www.objetivas.com.br, com taxas entre R$ 80 e R$ 150.

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (Core-RS)

Número de vagas: 236

Remuneração: até R$ 5.044,46

Situação: inscrições até 24 de agosto

Informações: vagas para Advogado (cadastro reserva), Assistente Administrativo (4), Fiscal (2) e Técnico em Informática (cr). Inscrições no site www.institutoconsulplan.org.br, com taxas entre R$ 77,07 e R$ 96,03.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul)

Número de vagas: 21

Remuneração: até R$ 4.556,92

Situação: inscrições até 31 de agosto

Informações: O edital 152/2023 tem 6 vagas de nível superior nos cargos de Técnico em Assuntos Educacionais (2), Pedagogo (1), Tecnólogo em Gestão Pública (1), Contador (1) e Nutricionista (1). A remuneração destes cargos é de R$ 4.556,92. Já o edital 153/2023 oferece mais 15 vagas para cargos de nível médio e técnico nas funções de Assistente de Aluno (2), Técnico de Laboratório/Controle e Processos Industriais (1), Técnico de Tecnologia da Informação (2) e Assistente em Administração (10). O salário será de R$ 2.120,13 para o cargo de Assistente de Aluno e de R$ 2.667,19 para os demais empregos. Inscrições no site concursos.ifsul.edu.br, com taxas entre R$ 65 e R$ 100.