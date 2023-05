RS tem quase 900 vagas em concursos públicos abertos

publicidade

O Rio Grande do Sul tem 22 concursos públicos, com 882 vagas a serem disputadas em diversos municípios, entre prefeituras, universidades e empresas públicas. A Secretaria Municipal de Educação de Guaíba, na região metropolitana, é quem oferece mais postos, 294, com salários de até R$ 2.344,68.

As oportunidades com maiores salários estão na Prefeitura de Canoas, chegam a quase R$ 17 mil, e na Prefeitura de Ipê, na serra gaúcha, com 19 postos de trabalho e salários que passam de R$ 14 mil. Fique atento ao prazo final das inscrições.

Confira detalhes de alguns dos concursos abertos no RS:

Secretaria de Saúde de Porto Alegre

Número de vagas: 111

Remuneração: até R$ 3.006,52

Situação: inscrições até 31 de maio

Informações: A seleção é para atender as demandas na Atenção Primária e Farmácias Distritais, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), Hospital de Pronto Socorro (HPS) e no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (DAHU/PACS). Cargos - Auxiliar de Farmácia (21), Técnico em Enfermagem (83), Biomédico (1) e Médico Especialista - Pediatria (6). Inscrições gratuitas no site www.portoalegre.rs.gov.br/concursos/.

Universidade Federal do Pampa-RS (Unipampa)

Número de vagas: 3

Remuneração: até R$ 9.616,18

Situação: inscrições até 1º de junho

Informações: vagas - Clínica Médica de Ruminantes (1), Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal (1) e Medicina de Animais Silvestres e Exóticos, Farmacologia e Terapêutica Animal (1). Inscrições https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos com taxa de R$ 180.

Secretaria de Educação da Prefeitura de Guaíba-RS

Número de vagas: 294

Remuneração: até R$ 2.344,68

Situação: inscrições até 2 de junho

Informações: cargos - Nível Superior: Professor de Educação Infantil (60), Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (60), Professor de Ciências (4), Professor de Geografia (4), Professor de História (4), Professor de Língua Portuguesa (7), Professor de Matemática (7), Professor de Inglês (4), Professor de Ensino Fundamental - Educação Física (20), Professor de Educação Infantil - Educação Física (10), Professor de Arte (4) e Orientador Educacional (25). Nível Médio: Agente Educador (35), Monitor Infantil (25). Nível Fundamental: Merendeira Escolar (25). Inscrições no site www.idecan.org.br, com taxas entre R$ 60 e R$ 110.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA-RS) – nível Superior

Número de vagas: 11

Remuneração: até R$ 10.592,63

Situação: inscrições até 5 de junho

Informações: cargos - Analista I (Financeiro), Analista I (Hotelaria), Analista de TI I (Analista de Negócios), Arquiteto I, Enfermeiro I (Onco-Hematologia Adulto e Pediátrica), Engenheiro I (Engenharia Civil), Engenheiro I (Engenharia Mecânica), Fisioterapeuta I (Fisioterapia), Médico I (Coloproctologia), Médico I (Oftalmologia: Oncologia Ocular) e Nutricionista I (Nutrição Clínica). Inscrições no site http://portalfaurgs.com.br/concursos/.

Prefeitura de Quaraí

Número de vagas: 226

Remuneração: até R$ 11.742,69

Situação: inscrições até 6 de junho

Informações: cargos - Nível fundamental: Atendente de Berçário (20), Cozinheiro (12), Motorista (9), Operador de Máquina (4), Servente (14). Nível médio: Agente de Trânsito (11), Monitor Escolar (30). Nível médio ou superior: Professor Área 1 - Anos Iniciais (7), Professor Área 1 - Educação Infantil (30). Nível técnico: Técnico em Eletricidade (2), Técnico em Topografia (1), Técnico em Enfermagem (15), Técnico em Informática (4). Nível superior: Assessor Jurídico (2), Assistente Social (6), Contador (2), Dentista (9), Educador Físico (2), Enfermeiro (6), Engenheiro Civil (2), Farmacêutico (2), Fonoaudiólogo (1), Fisioterapeuta (6), Geólogo (1), Médico Pediatra (1), Médico Neurologista (1), Médico Veterinário (1), Médico Clínico Geral (4), Médico ESF (4), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Língua Inglesa (1), Professor de Educação Física (2), Professor de Ensino Religioso (2), Psicopedagogo (2), Psicólogo (7) e Terapeuta Ocupacional (2). Inscrições no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, com taxas entre R$ 80 e R$ 150.

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Número de vagas: 2

Remuneração: até R$ 9.616,18

Situação: inscrições até 7 de junho

Informações: cargo de professor da carreira do Magistério Superior, na classe adjunto - Medicina de Família e Comunidade (01) e Saúde Coletiva (01). Inscrições no espaço eletrônico da universidade, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI-UFCSPA), no link https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0. As taxas variam entre R$ 130 e R$ 175.

Prefeitura de Mampituba

Número de vagas: 35

Remuneração: até R$ 6.811,01

Situação: inscrições até 8 de junho

Informações: Nível Fundamental: Motorista “D” (2), Vigilante (1) e Operador de Máquinas (1). Nível Médio: Agente Administrativo (Cr), Recepcionista (Cr), Técnico de Enfermagem (Cr), Secretário de Escola (1) e Auxiliar de Sala de Aula (1). Nível Superior: Médico Clínico (1), Médico Cardiologista (1), Médico Psiquiatra (1), Enfermeiro (1), Fisioterapeuta (1), Farmacêutico (1), Nutricionista (1), Odontólogo (1), Assistente Social (Cr), Biólogo (Cr), Controlador Interno (1), Contador (Cr), Psicólogo (1), Assessor de Imprensa (1), Professor de Séries Iniciais (8), Professor de Educação Infantil (7), Professor de Matemática (1), Professor de Artes (1) e Professor de Educação Física (1). Inscrições no site www.ippec.org.br, com taxas entre R$ 40 e R$ 120.

Prefeitura de Ipê

Número de vagas: 19

Remuneração: até R$ 14.868,04

Situação: inscrições até 9 de junho

Informações: vagas - Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Agente de Controle Interno, Assistente Social, Agente de Fiscalização Tributária, Atendente de Consultório Dentário do PSF, Atendente de Creche, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Serviços Gerais, Contador, Coordenador do CRAS, Eletricista, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Farmacêutico, Fiscal Ambiental, Fiscal Sanitário, Mecânico, Médico, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra, Merendeiro, Monitor Escolar, Motorista, Odontólogo do PSF, Operador de Máquinas, Operário, Professor de Anos Iniciais, Professor de Educação Infantil, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Tesoureiro e Vigilante. Inscrições no site www.objetivas.com.br, com taxas entre R$ 70 e R$ 160.

Prefeitura de Igrejinha

Número de vagas: 16

Remuneração: até R$ 2.640

Situação: inscrições até 9 de junho

Informações: cargos - Agente Comunitário de Saúde (12), Fonoaudiólogo (1), Professor de Artes (1), Professor de Inglês (1) e Professor de Português (1). Inscrições no site www.objetivas.com.br/. Taxas R$ 114,20 e R$ 228,40.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS)

Número de vagas: a divulgar

Remuneração: até R$ 11.083,69

Situação: inscrições até 13 de junho

Informações: cargos - Assistente de Atendimento e Fiscalização (lotação nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria) / nível Médio; Técnico em Microinformática / nível Médio/Técnico; Analista Superior Arquiteto e Urbanista (várias cidades) / nível Superior; Analista Superior Administrador / nível Superior; Analista Superior Assessor Jurídico / nível Superior; Analista Superior Contador / nível Superior, Analista Superior Analista Financeiro / nível Superior; Analista Superior Jornalista / nível Superior; Analista Superior Infraestrutura de TIC / nível Superior; e Analista Superior Desenvolvimento de TIC / nível Superior. Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 74,90 e R$ 119,90.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS)

Número de vagas: 26

Remuneração: até R$ 10.257,56

Situação: inscrições até 14 de junho

Informações: Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Sistemas (13), Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Suporte (8) e Técnico de Tecnologia da Informação (4). Inscrições no site www.vunesp.com.br/TJRS2301, com taxas entre R$ 109 e R$ 247.

Companhia Municipal de Urbanismo do município de Novo Hamburgo (Comur)

Número de vagas: 57

Remuneração: até R$ 8.107

Situação: inscrições até 22 de junho

Informações: cargos - Instalador Hidrossanitário (Cr), Operador de Estação de Bombeamento de Água (1), Servente de Limpeza e Copa (25), Mecânico Geral (1), Merendeiro (a) (25), Operador de Equipamentos Rodoviários (Cr), Agente de Atendimento e Vendas (Cr), Auxiliar Administrativo (Cr), Monitor (1), Motorista (Cr), Técnico Contábil (Cr), Técnico Em Apoio Especializado - Área Administrativa (1), Técnico em Apoio Especializado - Área Recursos Humanos (1), Eletrotécnico (1) e Procurador (1). Inscrições no site www.ibgpconcursos.com.br, com salários que variam de R$ 1.610,40 a R$ 8.107,00, mais vale-alimentação de R$ 22,00 e vale lanche de R$ 11,00 por dia útil trabalhado. A taxa de inscrição vai de R$ 40 a R$ 140.

Prefeitura de Tapera

Número de vagas: 27

Remuneração: até R$ 4.469,75

Situação: inscrições até 22 de junho

Informações: cargos - Auxiliar de Ensino (6), Educador Especial (1), Fiscal Municipal (1), Fonoaudiólogo (1), Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (6), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Artes (1), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Ciências da Natureza (1), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Educação Física (1), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Filosofia (1), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Geografia (1), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - História (1), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Inglesa (1), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa (1), Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Matemática (1), Psicopedagogo/ Neuropsicopedagogo (3). Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br, com taxas entre R$ 131,23 e R$ 209,97.

Prefeitura de Canoas

Número de vagas: a divulgar

Remuneração: até R$ 16.816,03

Situação: inscrições até 22 de junho

Informações: cargos - Técnico Municipal/ Técnico Administrativo, Técnico Municipal/ Técnico Ambiental, Técnico Municipal/ Técnico em Fiscalização, Técnico Municipal/ Técnico em Manutenção, Técnico Municipal/ Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Municipal/ Técnico em Trânsito e Transportes, Técnico Municipal/ Técnico em Urbanismo e Edificações, Guarda Municipal, Assistente social, Bibliotecário, Biólogo, Gestor Contábil-Financeiro, Jornalista, Médico Veterinário, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Arquiteto Urbanista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Químico, Engenheiro Sanitarista, Geólogo, Especialista de Apoio Pedagógico à Educação Básica, Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Infantil, Professor de Anos Iniciais e Técnico de Apoio à Educação Básica. Inscrições no site www.objetivas.com.br, com taxa de inscrição entre R$ 120,06 e R$ 200,10.