Construção de Porto Alegre será apresentada no G20

O edifício Idea Bagé, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, recebeu nesta terça-feira a placa de certificação platina da GBC Brasil, e será apresentado entre os 100 empreendimentos mundiais sustentáveis na próxima reunião do G20, grupo dos países industrializados e emergentes. O Idea Bagé, conceito da incorporadora gaúcha Capitânia, foi selecionado pelo GBC da Índia, que preside a certificadora presente em 76 países, entre os 100 empreendimentos mundiais considerados avançados em termos de sustentabilidade. “O projeto foi destacado pelos seus atributos sustentáveis”, reiterou o CEO do Green Building Council Brasil (GBC), Felipe Faria, ao entregar à incorporadora Capitânia a placa de certificação platina, a mais elevada do GBC, aos sócios Renato Turquenich, arquiteto, e Mauro Touguinha de Oliveira, engenheiro.

Com a certificação, o prédio se torna o primeiro empreendimento residencial do Brasil a receber o selo platina. Com 14 apartamentos, o empreendimento foi construído com foco na redução dos gastos com sua manutenção: água, aquecimento e energia. Turquenich informou que o edifício atingiu 91 dos 110 pontos possíveis de análise por aliar tecnologia, automação e Internet das coisas, com identificadores sustentáveis exclusivos: sistemas de painéis fotovoltaicos com capacidade de gerar toda a energia elétrica necessária para manter a área do condomínio. Sua fachada é térmica e autolimpante e a água da chuva e dos aparelhos de ar-condicionado é coletada e utilizada para irrigação.