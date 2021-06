Consumidor terá incentivo ao uso eficiente da energia, esclarece Lira sobre crise hídrica no Brasil

publicidade

Após reunião no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta terça-feira, conversou com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que esclareceu os temas que serão abordados na Medida Provisória - estudada pelo governo - sobre o uso de energia elétrica durante a crise hídrica no país. De acordo com o chefe da pasta, ela não conterá nenhum comando relativo ao racionamento.

"Falei há pouco com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que esclareceu que a Medida Provisória não irá trazer qualquer comando relativo ao racionamento de energia. Será feito o incentivo ao uso eficiente da energia pelos consumidores de maneira voluntária", afirmou Lira, em suas redes sociais.

Falei há pouco com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que esclareceu que a Medida Provisória não irá trazer qualquer comando relativo ao racionamento de energia. Será feito o incentivo ao uso eficiente da energia pelos consumidores de maneira voluntária. — Arthur Lira (@ArthurLira_) June 22, 2021

Mais cedo, o presidente da Câmara salientou a garantia do Executivo de que não haverá apagão em território, mas que o racionamento não havia sido descartado, em razão da escassez de chuva. “Temos que ter energia de base para suportar o crescimento que o Brasil vai ter”, pontuou o presidente. Por isso, o ministro Bento Albuquerque entrou em contato Lira para esclarecer que não existirá comandos de racionamento.

Veja Também