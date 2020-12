Consumo das famílias cresce 7,6% no 3º trimestre ante 2º trimestre, diz IBGE

publicidade

O consumo das famílias subiu 7,6% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre de 2020. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta quinta-feira, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, o consumo das famílias mostrou queda de 6,0%.

O consumo do governo, por sua vez, subiu 3,5% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre de 2020. Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, o consumo do governo mostrou recuo de 5,3%.

Veja Também