Dólar à vista encerra sessão cotado em R$ 5,13

O dólar fechou em leve queda nesta terça-feira, pondo fim a uma série de três altas, mas a cotação seguiu acima de R$ 5,10 reais, com investidores à espera de dados de inflação nos Estados Unidos na quarta-feira que podem oferecer pistas sobre a direção de curto prazo da moeda norte-americana.

O dólar à vista caiu 0,41%, a R$ 5,13 reais na venda, depois de variar entre R$ 5,16 reais e R$ 5,10 reais. O principal índice da bolsa brasileira encerrou em tímida baixa nesta terça-feira, em sessão volátil, diante de desempenho sem direção comum em Wall Street, com inflação e política monetária no radar. Na cena interna, a alta de ações ligadas ao consumo doméstico contrapôs queda de siderúrgicas e mineradoras.

Usiminas liderou recuo do setor siderúrgico, ainda que tenha devolvido parte relevante das perdas no final da tarde, após associação do setor dizer que governo estuda redução de imposto de importação para vergalhão, e não zerar a taxa para aço em geral.

Do lado oposto, Natura e Bradesco foram destaques de alta. De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 0,10%, a 103.151,42 pontos, a quarta queda seguida. O volume financeiro foi de R$24 bilhões.