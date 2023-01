Dólar fecha no menor patamar em três meses, a R$ 5; bolsa sobe

publicidade

O dólar à vista caiu mais de 1% ante o real nesta quarta-feira (25), para o menor nível em quase três meses, à medida que movimento de entrada de recursos vindos do exterior segue dando suporte à divisa brasileira.

No exterior, a moeda norte-americana mostrou enfraquecimento, em especial a partir do meio do pregão, o que também teve influência no movimento local. Ainda assim, o desempenho do real foi bem superior aos de seus pares emergentes e divisas de países desenvolvidos.

O dólar à vista caiu 1,21%, a R$ 5,08 na venda, menor patamar de fechamento desde 4 de novembro do ano passado.

Bolsa sobe

Ainda quarta-feira, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores do Brasil, fechou no patamar dos 114 mil pontos. O movimento foi na contramão do mercado americano: o S&P 500 teve leve oscilação negativa, durante o dia.

Agentes financeiros também têm atribuído o avanço do Ibovespa neste começo de ano ao dinheiro estrangeiro injetado no país, assim como acontece com a moeda estadunidense. Segundo a B3, houve a entrada líquida de quase R$7,2 bilhões até o último dia 23