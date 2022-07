Daniella Marques toma posse como presidente da Caixa nesta terça

publicidade

Daniella Marques tomará posse como presidente da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (5) em Brasília. A cerimônia oficial será no prédio da instituição. A economista foi aprovada pelo Comitê de Elegibilidade da empresa na última sexta-feira (1º).

A nova presidente substituirá Pedro Guimarães, que pediu demissão na última quarta-feira (29) após denúncias de assédio sexual que são investigadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. Na carta de renúncia, Guimarães negou as acusações.

Em entrevista à Record TV, Marques falou sobre a facilidade de acesso ao crédito para micro e pequenos empreendedores e reforçou o projeto de apoio às mulheres empreendedoras, o Brasil para Elas, e as condições de acesso ao crédito para a população feminina.

Ela também destacou o entendimento de que as últimas reduções de impostos promovidas pelo governo federal aumentam a produtividade das empresas e geraram incentivo para a produção nacional.

Perfil

No governo desde janeiro de 2019, Daniella Marques foi chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia. Uma das principais assessoras do ministro Paulo Guedes, a nova presidente da Caixa assumiu a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade no início do ano.

Daniela tem formação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, MBA em Finanças pelo Ibmec e uma carreira no mercado financeiro. Antes de entrar no governo, foi sócia do ministro Guedes numa empresa, onde atuou como diretora.

Denúncias de assédio sexual

Guimarães pediu demissão depois de se tornar alvo de investigações do Ministério Público Federal (MPF) e do Tribunal de Contas da União (TCU) por denúncias de assédio sexual. As suspeitas foram reveladas pelo portal Metrópoles. De acordo com a apuração, os casos teriam ocorrido com empregadas do próprio banco. Em entrevista ao site, as mulheres relataram que se sentiram assediadas pelo economista em diferentes ocasiões, sempre em eventos ou viagens de trabalho.

Há denúncias de aproximação física e toques indesejados. As investidas teriam ocorrido durante viagens realizadas por Pedro Guimarães e funcionários do banco, especialmente em ações do Caixa Mais Brasil, programa criado pelo executivo para dar visibilidade à Caixa em todo o país.