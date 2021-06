Dia do Vinho será comemorado com lançamento de inédita feira online

publicidade

Comemorado anualmente no segundo domingo de junho, o Dia do Vinho tinha como ponto alto a realização de diversas feiras no estado e algumas capitais do país, que foram suspensas no ano passado devido aos protocolos de distanciamento. Pela primeira vez o evento será realizado neste formato e a Feira do Vinho Online trará a Porto Alegre dezenas de rótulos de pequenos produtores da Serra gaúcha, que o público poderá adquirir através das redes sociais do evento e receber em sua casa com toda a segurança. Também serão realizadas semanalmente, lives e bate papos sobre vinhos, degustação e curiosidades.

A ideia original foi apresentada por Leocir Zambiasi, descendente e membro da irmandade dos italianos como forma de homenagear os produtores e exaltar os nossos vinhos. O Dia do Vinho foi instituído em 2003 através da Lei 12.019 de autoria do deputado Iradir Pietroski (PTB) que estabelece o primeiro domingo de mês de junho, integrando o calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. Em 2008 o deputado Paulo Pimenta (PT) apresentou proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Em 2015 o senador Lasier Martins (Podemos) encaminhou o requerimento à publicação, o que ocorreu somente em 2017, criando oficialmente Dia Nacional do Vinho.

Um vídeo comemorativo com a participação de várias personalidades dos setor vitivinícola e do poder público está sendo produzido e irá ao ar no dia 6 de junho nas redes sociais do evento, apresentado pelo jornalista José Antônio Czamanski. Este ano, a Comenda Amigos do Vinho vai homenagear o presidente da Assembléia Legislativa do RS, deputado estadual Gabriel Souza (MDB). "Não poderíamos passar mais um ano sem as comemorações do Dia do Vinho e da realização da feira em Porto Alegre, por isso reunimos diversas vinícolas da Serra Gaúcha que irão oferecer seus produtos para o público da cidade da forma mais segura no momento", comenta José Armando Paschoal, Diretor da Phoenix Eventos que realiza o evento na capital há 18 anos. A Feira do Vinho Online terá a duração de 3 meses, de junho a agosto. A cada mês diferentes vinícolas participarão da feira. O vídeo comemorativo e os rótulos podem ser conhecidos nas redes sociais do evento no Facebook e Instagram: @feiradovinhopoa