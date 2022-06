Dirigentes do Banrisul falam sobre a nova marca com executivos do Grupo Record RS

publicidade

O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, e o vice-presidente, Irany Sant’Anna Jr, estiveram na Record TV RS, no Morro Santa Tereza, ontem à tarde. O diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, o presidente do Grupo Record RS, Carlos Alves, e o diretor geral da Rádio Guaíba, Jefferson Torres, além de diretores de cada um dos veículos, receberam os dirigentes. O encontro foi uma oportunidade para debater temas atuais referentes ao banco, assim como dialogar sobre perspectivas futuras. Lançada no dia 23 de maio, a nova marca do Banrisul, que une modernização e conectividade, levou dois anos para ser consolidada. “Fazia muito tempo que o banco carecia de mudança que representasse tudo que é, pois hoje é altamente tecnológico e com uma pegada ambiental”, disse Coutinho.

O dirigente destacou digitalização do Banrisul, que hoje recebe mais de 1 milhão de acessos por dia. Outro aspecto salientado foi o balanço do banco, que indicou aumento de investimentos nas áreas rural e imobiliária e crédito universitário para financiar estudantes “Além disso, nessa escalada de ações, está prevista a implementação de um espaço de marketplace para julho”, adiantou. O presidente reiterou que a privatização não é um tema recorrente, mas sim, o interesse em ser um banco “rentável, sólido e com musculatura para alavancar crescimento”. Sant’Anna Jr informou que a instituição atende 4 milhões de clientes. “Temos uma capilaridade muito forte em várias áreas e, por isso, conectada”, ressaltou.