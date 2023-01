Divisa cria experiência de resort em meio à natureza da Serra gaúcha

publicidade

Recém-inaugurado em São Francisco de Paula, na Serra gaúcha, o Divisa Experience Resort oferece diversas atrações em meio à natureza sem abrir mão do conforto da alta hotelaria. Cercado pelas paisagens naturais exuberantes da região, o resort abre as portas apostando na tendência em alta do turismo glamping, permitindo, por exemplo, apreciar as estrelas de dentro dos bangalôs, através de charmosas clarabóias, no aconchego das acomodações.

Ideal para curtir uma aventura solo ou para famílias que buscam passar mais tempo juntas, o Divisa proporciona muita diversão para todos, com atrações variadas. Para quem busca lazer ao ar livre, por exemplo, há atividades náuticas e piscina de borda infinita. Já para quem prefere relaxar, pode contar com todo o conforto das acomodações: são 20 bangalôs, 14 cabanas-pipa, sendo duas duplas, duas suítes completas e nove apartamentos, todas com decoração exaltando o charme da Serra gaúcha, além de ammenities exclusivos, como os elaborados com uvas Merlot e Chardonnay para quem se hospedar nas pipas.

O serviço é all inclusive, com refeições do café ao jantar servidas no Lalo Cabaña: um ponto de encontro gastronômico com parrilla e forno a lenha, numa cozinha à vista para assistir aos preparos, além de palco para shows e espetacular lareira. A gastronomia tem assinatura do chef internacional Richard Schneider, reconhecido como um dos profissionais que mais cozinharam para chefes de Estado no mundo. Ele também está à frente do Pool Bar, um ambiente descontraído pensado para manter o alto-astral enquanto aproveita as piscinas.

As atividades são pensadas para todas as idades, havendo acompanhamento de monitores especializados para crianças de 4 a 8 anos. Os pequenos encontram muita diversão no Clube do Badu, com vários personagens e atividades lúdicas, e na relação com a natureza. Quem não abre mão do esporte pode aproveitar a quadra de Beach Tennis. E a área náutica do resort atrai os pescadores esportivos à represa da Barragem do Blang, que oferece ainda stand-up paddle, caiaque, entre outros esportes.

Localizado na Rota das Barragens, o Divisa oferece experiências únicas no próprio resort, mas também conta com um itinerário para apreciar todas as belezas naturais do entorno de São Francisco de Paula. Carinhosamente chamada de São Chico, a cidade de 20 mil habitantes é conhecida pela relação de respeito e apreciação com a natureza, e oferece barragens, cachoeiras e trilhas. A hospedagem no Divisa, no melhor estilo glamping, garante uma experiência sofisticada em meio à natureza e muito sossego.

As reservas podem ser feitas através do e-mail comercial@divisaecolodge.com.br ou do WhatsApp (54) 99679-6699. Mais informações no site divisaresort.com.br.