Dona da marca West Coast tem seu plano de recuperação judicial aprovada

O plano de recuperação judicial do Grupo Priority foi aprovado nesta semana. A maioria dos credores presentes na Assembleia Geral de Credores foi a favor da decisão. A empresa — que é dona das marcas West Coast e Cravo & Canela — ajuizou o pedido em dezembro de 2019. Com mais de três décadas de mercado, a companhia foi afetada pela crise no setor calçadista. Agora, o próximo passo é a homologação pela Justiça às condições apresentadas.

Segundo Luciano Hillesheim, sócio da Cheetah Capital, empresa que faz a consultoria financeira, "esta etapa é fundamental para a empresa continuar seu processo de recuperação em um ambiente mais seguro, principalmente em um setor da economia tão afetado pela crise mundial decorrente da pandemia."

“Hoje, uma etapa importante foi vencida. Foi um trabalho que envolveu o esforço de muitos profissionais e a confiança de diversas partes. Agora, que o plano foi validado pelos credores, o Grupo Priority terá fôlego para seguir em seu processo de reestruturação”, afirma o advogado Silvio Santos, do escritório Medeiros, Santos & Caprara, que conduz a recuperação judicial. Também atua no caso o escritório Carpena Advogados.



Os produtos do grupo, com matriz em Ivoti (RS), estão em mais de 6,5 mil pontos de venda no Brasil, além de serem exportados para mais de 40 países. Atualmente, a companhia possui mais de 600 colaboradores. Hoje a dívida é de cerca de R$ 34 milhões.