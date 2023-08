Educação empreendedora pode beneficiar 150 mil pessoas no RS

publicidade

Com foco em estudantes e educadores de diferentes níveis da Educação Básica, o Sebrae RS realiza até sexta-feira, a terceira edição do ‘‘Decolar: uma jornada rumo ao futuro’’. A educação empreendedora busca impactar 150 mil pessoas a partir de conteúdos relacionados ao comportamento. As aulas serão transmitidas ao vivo para todo o Estado, mas conta também com encontros presenciais em Caxias do Sul, Ijuí e Uruguaiana.

Aprendizagem significativa, intencionalidade pedagógica e criatividade, serão os temas abordados pelo grupo de ensino pedagógico “Ciência em Show”. Nesta quarta-feira, a atividade será no Teatro FSG, em Caxias do Sul, na rua Marechal Floriano, 1229, com os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para incentivar o potencial criativo das crianças e adolescentes, o empresário e escritor Davi Braga vai a Ijuí, na quinta-feira, conversar com estudantes do Ensino Médio e Técnico sobre Inovação e Cultura Maker. O encontro ocorre no Ginásio Municipal Wilson Mânica (rua Goiás), a partir das 9h. A temática também será levantada pelos psicólogos Beto Parro e Rafa Moritz. A dupla conhecida como “Os Mentalistas” estará presente no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa (rua 15 de Novembro, 1844), em Uruguaiana, para levar o assunto aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.

De acordo com a gestora do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae RS, Márcia Ferran, a programação do evento foi pensada para o melhor desenvolvimento do ensino no Estado, mirando o futuro da comunidade escolar. “Buscamos desenvolver competências que auxiliem alunos e professores a serem cada vez mais protagonistas, com foco especialmente no futuro dos jovens e adolescentes que, em um futuro próximo, estarão no mercado de trabalho”, acredita.

Escolas, estudantes e professores interessados podem realizar inscrição gratuita no site.