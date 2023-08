Morena Pixels valoriza imagem

publicidade

Filha de uma brasileira e de um nigeriano, Remilekun Manoela Carolino Owadokon, 36 anos, é gaúcha de nascimento, mas foi criada nos EUA e na Nigéria. Como estilista e life coach, Remy atendeu famosos na África e fez palestras no continente. No entanto, ela teve dificuldade de localizar fotos de pessoas negras para as suas apresentações que não fossem em situações de trabalhos como serviços gerais e domésticos, por exemplo. “Não encontrava uma pessoa preta dirigindo um carro de luxo ou numa posição de CEO, que muitas vezes era o meu público. Muito menos mulheres pretas”, lembra, ela que precisava encomendar material.

“Então, resolvi parar de reclamar e fazer algo para mudar essa situação. Criei o Morena Pixels para que eu me identificasse com o banco de imagem, para que meus amigos e clientes se vissem ali e todas as pessoas pretas pudessem se sentir representadas”, conta. O lançamento oficial da plataforma está marcado para hoje, com imagens retratadas em cinco países: Brasil, EUA, Canadá, Quênia e Nigéria. A iniciativa está conectada ao Pacto Alegre pelo projeto Territórios Inovadores, no Morro da Cruz.

Os modelos recebem 10% sobre o valor de licenciamento da imagem, o local ganha 5% e o fotógrafo, de 10% a 40%, conforme o tipo de contrato ou parceria que tem com a plataforma. “Meu sonho é que toda pessoa preta se sinta valorizada e representada. Mais ainda, que os modelos participantes tenham uma renda”, revela. Proprietários dos locais e fotógrafos não precisam ser pretos, mas a pessoa em frente à câmera, sim, segundo a empreendedora.

Empreendedorismo na Enfermagem

O Coren-RS promoverá nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o I Simpósio de Inovação e Empreendedorismo na Enfermagem do RS, para tratar sobre criação de negócios e iniciativas inovadoras nos serviços de saúde. O evento é gratuito e será presencial e on-line, com certificado de participação. Inscrições podem ser feitas no link.

Distrito Criativo

O Senac Distrito Criativo está com inscrições abertas para o curso de Empreendedorismo para Jovens, realizado no contraturno do período escolar. As aulas começam amanhã. A inscrição pode ser feita no link ou presencialmente na escola, que fica na avenida Cristóvão Colombo, número 545, bairro Independência, em Porto Alegre. Mais informações, (51) 3286-4008 ou WhatsApp (51) 99201-8344.