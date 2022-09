Estados Unidos e Brasil têm decisão sobre juros nesta quarta-feira

publicidade

O Brasil e os Estados Unidos têm decisão sobre taxa de juros nesta quarta-feira. Os bancos centrais dos países utilizam essa medida como ferramenta para barrar a inflação.

No Brasil, a previsão é que seja interrompido o ciclo de altas consecutivas desde março de 2021. Atualmente, a taxa básica de juros, a Selic, é de 13,75%, que poderá ser mantida. A decisão deverá ser anunciada após reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central), a partir das 18h desta quarta-feira.

Já nos EUA, a expectativa é que tenho um novo aumento. O índice de preços ao consumidor dos EUA subiu mais do que o esperado em agosto. Por isso, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed (Federal Reserve), banco central americano, poderá elevar sua meta em até 1 ponto percentual, o quinto aumento consecutivo desde março. O anúncio será a partir das 15h (horário de Brasília).

Para a economista Rachel de Sá, chefe de economia da Rico Investimentos, além disso, juros em alta nos Estados Unidos significam menor liquidez para os mercados – ou seja, menos dinheiro em busca de retornos no mundo, além de reduzirem a atratividade relativa de ativos em países mais arriscados, como o Brasil. "Em bom português: com juros maiores lá, investidores pensam um pouco mais sobre investir aqui, onde o risco é maior", afirma Rachel.

Além do fluxo de capital que atrai mais investimentos aos EUA, o dólar fica mais forte e, consequentemente, o real, mais fraco. "Deste modo, o rumo dos juros nos Estados Unidos também impacta os nossos juros por aqui, especialmente aqueles determinados pela relação entre percepção de risco e demanda no mercado – os juros de longo prazo, que tanto impactam a vida de empresas e famílias no país", avlia a economista da Rico Investimentos.