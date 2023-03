EUA descartam resgate ao banco SVB para evitar "contágio"

publicidade

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou neste domingo que o governo quer evitar o "contágio" financeiro após a falência do Silicon Valley Bank (SVB), mas descartou um resgate da instituição. "Queremos garantir que os problemas que existem em um banco não criem um contágio para outros que são sólidos", disse Yellen durante uma entrevista ao canal CBS.

As autoridades americanas encerraram as atividades do SVB na sexta-feira para proteger os depósitos dos clientes. O setor bancário registrou quedas expressivas em seu conjunto na quinta-feira em Wall Street, mas na sexta-feira as ações de alguns grandes bancos registraram alta.

Os credores regionais, no entanto, permaneceram sob pressão, incluindo o First Republic Bank, que registrou queda de quase 30% nas sessões de quinta-feira e sexta-feira, e o Signature Bank, exposto às criptomoedas, que perdeu um terço de seu valor desde a noite de quarta-feira.

Yellen afirmou neste domingo que o governo trabalha com a agência de garantia de depósitos do país, a FDIC, em uma "resolução" para a situação no SVB, instituição em que 96% dos depósitos não têm garantia de reembolso. "Eu tenho certeza de que eles (FDIC) estão considerando uma ampla gama de opções disponíveis, que incluem aquisições", disse.

Yellen explicou que as reformas adotadas após a crise financeira de 2008 fecham a porta para um resgate do SVB. "Durante a crise financeira, alguns investidores e proprietários de grandes bancos que foram resgatados... e as reformas implementadas significam que não voltaremos a fazer isto", disse.