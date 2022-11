“EUA sempre tiveram muita confiança no sistema eleitoral brasileiro”, diz cônsul americano

publicidade

A relação entre Brasil e Estados Unidos, democracia, fake news e transição do governo brasileiro foram alguns dos temas tratados nesta sexta-feira pelo cônsul geral do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen. Ele participou de um almoço-debate na Capital promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul (Lide-RS) e cujo tema foi “A Relação bilateral Brasil – Estados Unidos e Oportunidades de Negócios”. Com a presença de empresários e da imprensa, ele avaliou os desdobramentos da eleição no país e destacou a importância da democracia para promoção da inclusão social.

Ao comparar o processo eleitoral de disputa à presidência no Brasil e as "midterms" dos Estados Unidos, que são as eleições de meio de mandato que renovam todos os cargos na Câmara dos Representantes (similar à Câmara dos Deputados) e parte do Senado norte-americano, Christensen reafirmou a lisura do resultado. “EUA sempre tiveram muita confiança no sistema eleitoral brasileiro”, salientou. Na avaliação do cônsul, as eleições realizadas no Brasil e nos Estados Unidos são dois exemplos de sucesso do processo democrático. “No Brasil, com o sistema eletrônico, o resultado saiu pouco mais de três horas após encerrada a votação. Isso é incrível, nós ainda estamos apurando nos EUA o resultado das eleições de midterms”, ressaltou, acrescentando que a contagem dos votos é manual.

Christensen ressaltou que o governo americano vai seguir colaborando com o governo do presidente Jair Bolsonaro e estreitar laços com o grupo de transição do governo eleito. “Nossa parceria é forte e profunda e transcende as mudanças de governo”, destacou. Ao falar sobre a região Sul, especialmente do RS e de SC, ele destacou a pujança econômico dos estados, que juntos detêm PIB combinado de 144 bilhões de dólares, e o trabalho desenvolvido a partir da criação de parques tecnológicos. “Nosso papel é avançar as relações do meu país com o Sul do Brasil, que vemos como uma das regiões mais dinâmicas do país”, salientou. Ao falar sobre a propagação de fake news (notícias falsas) em todo mundo, Christensen afirmou que é preciso buscar informações em veículos de comunicação com credibilidade.

O presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, afirmou que é importante discutir o futuro de mercados internacionais e aprofundar a relação bilateral entre Brasil e EUA, principalmente com foco no desenvolvimento Estado. Ele ressaltou o impacto provocado pela guerra na Europa nas relações comerciais, as mudanças de logística e como o país pode aproveitar para exportar para novos mercados. “Os Estados Unidos compravam de outros lugares do mundo e vão ter que comprar, pelo menos parte do que compravam, de locais mais próximos. Então pode ser uma grande oportunidade para o Brasil estar se posicionando nesse momento difícil e se comprometendo com uma agenda logística importante de fazer hoje incremento dos negócios”, destacou.