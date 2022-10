Exportações da indústria sobem 28,4% no Rio Grande do Sul

publicidade

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 1,5 bilhão em setembro, fechando com um crescimento de 28,4% (+US$ 332,2 milhões) na comparação com o mesmo mês de 2021. Trata-se da 21ª alta consecutiva. Na relação com igual período de 2019, antes da pandemia, representa uma elevação de 35,7%, ou mais US$ 395,8 milhões.

O setor do tabaco foi o principal exportador, US$ 175,3 milhões em vendas, incremento de 283,6%. No acumulado do ano até setembro, as exportações da indústria gaúcha somaram US$ 12,8 bilhões, um aumento de 27,7% ante os nove primeiros meses de 2021, e de 35%, em relação aos de 2019.

Dos 23 setores que registraram embarques no mês passado, 17 cresceram. Tabaco, o primeiro colocado, elevou suas vendas principalmente para a Bélgica (+US$ 45,7 milhões). Na segunda posição, alimentos aumentou suas exportações em US$ 117,8 milhões, avanço de 25,1%, especialmente para a França (+US$ 28,8 milhões). As vendas de farelo de soja, óleo de soja e carne de frango in natura foram os destaques positivos.

O setor de veículos automotores, com mais US$ 41,4 milhões, apresentou crescimento expressivo de 96% no mês, sendo que autopeças, chassis e carrocerias para veículos automóveis estiveram entre os principais responsáveis pelo incremento mensal. Chile e Argentina acabaram como os primeiros destinos do setor, com incrementos de US$ 14,9 milhões e US$ 8,74 milhões, respectivamente.

Os destaques negativos do mês ficaram por conta dos setores de celulose e papel (-US$ 30,5 milhões, recuo de 40,2%), químicos (-US$ 27,8 milhões, ou -20%) e metal (-US$ 21,5 milhões, -29,1%).

Pelo segundo mês consecutivo, o Irã foi quem mais aumentou as compras do Rio Grande do Sul. As vendas para este país avançaram em setembro, acrescentando mais US$ 113 milhões, de um total de US$ 118,5 milhões importados pelo Irã, à economia gaúcha. Os principais produtos responsáveis por isso foram soja e farelo de soja. Os embarques para a Bélgica (+US$ 68,9 milhões) e para a França (+US$ 40,7 milhões) também apresentaram bons resultados.

Importações

O RS importou US$ 1,4 bilhão em setembro, um aumento de US$119,9 milhões (+9,2%) na comparação com o mesmo período de 2021. Esse resultado foi puxado especialmente por combustíveis e lubrificantes (+US$ 146,2 milhões ou 85,7%) e bens de capital (+US$ 38 milhões ou 21,9%).

Entre janeiro e setembro de 2022, o Estado comprou um total de US$ 10,9 bilhões, elevação de 31,3% ante o ano passado. As importações de bens intermediários (+US$ 1,73 bilhão ou 32,2%) e combustíveis e lubrificantes (+US$ 678,5 milhões ou 77,2%) foram as principais responsáveis por esse aumento.