Fábrica da GM em Gravataí retoma produção na próxima segunda-feira

A General Motors (GM) confirmou que a fábrica situada em Gravataí voltará a produzir a partir da próxima segunda-feira, dia 16, após cinco meses parada por falta de suprimentos, principalmente, semicondutores. Depois de três retornos adiados, a unidade instalada na região Metropolitana poderá voltar a produzir os automóveis Chevrolet Onix e Onix Plus, carros-chefes da empresa. O expediente ocorrerá apenas no primeiro turno.

Empregados de 14 empresas sistemistas, aquelas instaladas no interior do complexo, voltaram a trabalhar para treinamento na segunda-feira, dia 9. A fábrica, que tem cerca de 5 mil funcionários, iniciou, no primeiro semestre, a formação de um banco de currículos de profissionais mesmo com os trabalhos suspensos desde março. A função era de operador de produção, mas GM não informou se haverá aproveitamento destes trabalhadores.

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari, se o mercado reagir, é possível que sejam contratados. “Não tenho a informação de quantas pessoas foram demitidas no período, mas 600 pessoas do terceiro turno estão em lay-off (suspensão temporária do contrato de trabalho) faz um ano e cinco meses”, informou. Ascari comemora a volta da produção da GM. “É importante do ponto de vista do emprego dos trabalhadores. Mas também é importante para a arrecadação da cidade. O complexo é responsável por 45% da arrecadação de Gravataí”, lembrou.

Em 2021, o Onix, antiga líder da sua categoria, fechou o semestre na 3ª posição, com 41.510 unidades emplacadas. No mesmo período, em 2020, foram 60.267 unidades vendidas em todo o Brasil. Hyundai HB20 e Fiat Argo, que ocupavam segunda e terceira posição, respectivamente, agora estão na liderança. A escassez de semicondutores – os mesmos utilizados em aparelhos de telefone celular, por exemplo – foi também responsável pela interrupção na produção de fábricas da Chevrolet em outros países.

A fábrica da GM de São Caetano do Sul, em São Paulo, responsável por Onix Joy, Joy Plus, Spin e Tracker, tem o retorno agendado para 26 de agosto.

