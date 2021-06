Fabiana Quiroga, da Braskem, fala sobre economia circular de plásticos

publicidade

Diretora de Economia Circular da Braskem estará no 4º Congresso Brasileiro do Plástico

A visão da empresa sobre a economia circular de plásticos será apresentada por Fabiana Quiroga no evento que acontece nesta terça-feira. Criar soluções sustentáveis da química e do plástico é um dos objetivos da Braskem e de inúmeras empresas do ramo petroquímico. Por isso, a Diretora de Economia Circular da América do Sul da empresa, Fabiana Quiroga, falará sobre o assunto no 4º Congresso Brasileiro do Plástico, evento online que acontece nesta terça-feira e já está com as inscrições abertas.

Segundo o presidente do Instituto SustenPlást, Alfredo Schmitt, esta palestra tem muito a contribuir para o evento. “O plástico é matéria-prima nobre encontrado em diversos artefatos. É primordial que todos entendam a importância de nova atitudes individuais e coletivas para que a economia circular ocorra a fim de aumentar a sua eficiência. A representante da Braskem esclarecerá sobre a visão da empresa a respeito do caminho da economia circular do plástico”, explica

O evento, que acontece de maneira bianual, é promovido pelo Instituto SustenPlást e tem como objetivo debater a importância e a relação da sociedade com os plásticos. Além do aplicativo (Android e iOS) e site (cbplastico.com.br), onde é possível localizar todas as informações sobre o 4CBP, também é possível acompanhar o Congresso Brasileiro do Plástico por redes sociais, como YouTube, Instagram e Facebook, Linkedin e Twitter.