Fundador da SpaceX se vinga de piada do diretor da agência espacial russa

"O trampolim funciona", afirmou neste domingo Elon Musk, fundador da SpaceX, empresa que enviou no sábado dois astronautas ao espaço, em resposta ao diretor da agência espacial russa que havia ironizado a incapacidade americana de concretizar voos espaciais tripulados.

Em um período de tensão entre os dois países, e quando Moscou ameaçava interromper a cooperação espacial com Washington, Dmitri Rogozin afirmou em 2014 que os astronautas americanos poderiam precisar de um "trampolim" para chegar à Estação Espacial Internacional (ISS).

"O trampolim funciona", comemorou neste domingo Musk, durante uma entrevista coletiva ao lado do administrador da Nasa, Jim Bridenstine, após o sucesso do lançamento de um foguete da SpaceX. "É uma piada entre nós", completou o empresário de 48 anos, enquanto os dois sorriam.

A referência provocou reações nas redes sociais russas, com muitos "memes" e piadas ridicularizando Rogozin. Após o voo do grupo privado americano SpaceX, a Rússia não é mais a única a enviar astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS). A perda do monopólio obrigará o país a remodelar seu programa espacial, afirmam analistas.