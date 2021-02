Governo estuda a criação de bônus para jovens

publicidade

Com o caixa do governo apertado, o novo programa social que seria batizado de Bônus de Inclusão Produtiva (BIP) seria pago em 3 parcelas de R$ 200,00 e destinado à jovens que em contrapartida teriam que fazer cursos nas empresas, ou como o ministro Paulo Guedes chama de "On the job training" - treinamento no trabalho.

Fontes explicaram ao R7 que as empresas não teriam custos nem encargos para empregar e treinar jovens que receberiam o auxílio BIP de R$ 200,00.

O governo afirma não ter dinheiro para pagar os R$ 600 reais do primeiro auxílio emergencial. A equipe econômica também associa o BIP a medidas que entrariam na PEC do Pacto Federativo, ainda em discussão no Congresso.

