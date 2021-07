Grupo Colombo aumenta vendas de produtos relacionados ao frio

publicidade

A venda de condicionadores de ar aumentou 138% no segundo trimestre de 2021 em relação ao mesmo período ano passado, aponta levantamento da Lojas Colombo com foco em produtos relacionados ao frio.Já o crescimento dos fogões à lenha foi de 54%; das secadoras de roupas, 24%; e dos aquecedores, 57%. O Rio Grande do Sul foi o Estado que mais consumiu estes produtos, e o e-commerce aparece como a modalidade mais utilizada pelos consumidores. Mais uma vez, é possível constatar que o frio aquece diversos setores da economia, segundo dirigentes do grupo. A perspectiva das Lojas Colombo é aumentar as vendas até o final do mês de agosto.