Grupo Dimed se torna Grupo Panvel a partir de 2022

O Grupo Dimed passará a ser Grupo Panvel a partir de 2022. A mudança foi anunciada no Panvel Day, primeiro evento direcionado para investidores no qual os executivos do grupo falaram dos planos de expansão e do foco dos investimentos em inovação, tecnologia, ecossistemas de saúde e na consolidação da estratégia ESG. “A rede Panvel cresceu e hoje responde por 91% do nosso faturamento. Somamos forças com a marca mais notória do grupo. Queremos dar simplicidade à comunicação com clientes, colaboradores, pessoas que desejam trabalhar conosco e mercado. A marca corporativa é nova, mas o que ela representa, todos conhecemos bem: consistência, ética, trabalho em equipe, desenvolvimento de pessoas, agilidade, comprometimento com resultado e uma entrega de excelência”, afirmou o CEO do Grupo, Julio Mottin Neto. Panvel Farmácias, Dimed Distribuidora e Laboratório Lifar se mantém sob a nova marca.

As perspectivas de crescimento e consolidação da marca foram destaque no evento. Até 2025, o grupo deve dobrar de tamanho e chegar ao faturamento de R$ 6 bilhões, com 800 lojas. Para Mottin, não se trata apenas de expandir – a rede abrirá 65 lojas em 2021 e outras 65 no próximo ano –, mas manter esse crescimento consistente e o diferencial competitivo. “Oferecemos uma operação com foco no longo prazo, com objetivos e metas claras. Temos um track record de crescimento de 12% ao ano nos últimos 10 anos, com boas margens. A gente sabe onde quer crescer e como a gente quer crescer e o mercado vai reconhecer esse resultado", afirmou ele.

Com um market share significativo no Rio Grande do Sul, mais de 20% de mercado, o foco são os estados do Paraná e Santa Catarina. A expectativa é subir de 5% de participação para até 15% nesses estados. O novo centro de distribuição em São José dos Pinhais é estratégico nesse movimento. “Vemos um cenário muito positivo, com uma boa escolha de pontos na parte física e com a estabilidade do digital. Estamos acompanhando esse novo consumidor, híbrido, que prefere transacionar com empresas que economizem tempo com o digital e que ao mesmo tempo tenha boas lojas, o que é o nosso caso”, sustentou o CEO. No digital, o share da Panvel é de 16% no varejo farma, o maior do Brasil – antes da pandemia, era 10%, e chegou a picos de 20% no ano passado.

O Panvel Day também deu lugar às ações ESG, desenvolvidas ao longo da história da Panvel. “Fomos pioneiros na implementação de energia renovável. Temos cinco plantas de energia fotovoltaica na Região Sul, que abastecem mais de 40% das nossas lojas de rua e deveremos ter abastecimento para 100% delas até o final de 2022.". Com a consolidação da plataforma de sustentabilidade (Todos Bem), foram definidos 14 compromissos e 30 metas até 2026. A diversidade é outro indicador relevante: mulheres ocupam 30% dos cargos de direção e uma indicação ao Conselho de Administração. Na Região Sul, 20% das lideranças são negras e pardas. “Isso já é um diferencial em comparação a outras empresas do nosso porte. Mas queremos avançar ainda mais", disse Mottin Neto.