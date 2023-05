Haddad anuncia Galípolo para direção de Política Monetária do BC

publicidade

Gabriel Galípolo será um dos dois novos dois novos diretores para o Banco Central (BC). O anúncio foi feito pelo ministro Fernando Haddad nesta segunda-feira. Galípolo, que é atualmente secretário-executivo do Ministério da Fazenda, ocupará a Diretoria de Política Monetária da entidade.

Outro nome anunciado é o de Ailton de Aquino Santos, para a Diretoria de Fiscalização. Ele é servidor de carreira do banco. Os nomes devem passar por aprovação do Senado Federal. O BC tem, no total, oito diretores, além do presidente.

Os anúncios foram feitos no dia da viagem de Fernando Haddad ao Japão participar de encontro do G-7.

Sobre Gabriel Galípolo

Gabriel Galípolo é um dos nome de confiança de Fernando Haddad. Ele já participa do governo na secretaria executiva do Ministério da Fazenda. Ele é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política. Em 2009 fundou a Galípolo Consultoria, da qual foi sócio-diretor até 2022. Foi Presidente do Banco Fator de 2017 a 2021. É professor do MBA de PPPs e Concessões da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo em parceria com a London School of Economics and Political Science. É conselheiro do Conselho Superior de Economia e do Conselho de Infraestrutura, ambos da FIESP.

