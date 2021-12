Ibovespa abre em forte queda com temores sobre variante ômicron

publicidade

O principal índice acionário da bolsa brasileira caía nos primeiros negócios nesta segunda-feira, em meio à queda global dos ativos de risco por conta de temores com a variante ômicron da Covid-19. Às 10h15, o Ibovespa caía 1,84%, a 105.222,72 pontos.

O aumento das infecções globais pela variante provocava preocupações nos mercados financeiros, uma vez que vários países europeus e o Reino Unido avaliam a possibilidade de restrições durante o Natal. No Brasil, há ainda expectativa de votação do relatório final do Orçamento de 2022 na Comissão Mista do Orçamento.

Veja Também