IEE escolhe nova diretoria para o biênio 2021/22

publicidade

"Não existe país próspero sem instituições inclusivas: boas regras do jogo que permitam a criação de oportunidades através da liberdade de cada pessoa para trabalhar, empreender e buscar sua felicidade. Para promover essas instituições precisamos de boas lideranças que impactem suas comunidades por meio de seus negócios e suas iniciativas cidadãs. Há 37 anos este é o papel do IEE: formar essas lideranças. É uma honra assumir a presidência de uma instituição com esse propósito", afirma Torres. Há 34 anos, o Instituto organiza anualmente o Fórum da Liberdade, considerado um dos maiores eventos de debates de ideias da América Latina. A edição deste ano foi realizada em formato online nos dias 12 e 13 de abril e contou com mais de 17,1 mil inscritos.

A nova Diretoria do IEE:

Presidente - Gabriel Picavêa Torres

Vice-presidente - Eduardo Afonso

Diretora de Formação - Victoria Jardim

Diretor Financeiro - Fabrício Scolari

Diretora de Comunicação - Sabrina Damiani

Diretora de Eventos - Fernanda Ritter

Diretor de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade - Pedro Zanetello

Conselho Fiscal

Marina Luz

Harison Druck

Roberto Tomasetto

Rodrigo Fuhr

Conselho Deliberativo

Júlia Evangelista Tavares

Carlos Smith

Carlos Souto

Wagner Lenhart

Carolina Fuhrmeister

Julio Bratz Lamb

Sobre Gabriel Picavêa Torres

Gabriel Picavêa Torres, 35 anos, é economista, sócio e Head de Educação da Liberta. Tem mestrado em Economia (UFRGS), com concentração nas áreas de Macroeconomia e Econometria. Foi economista na CDL-POA, na Federação das Indústrias do RS e Secretário Executivo de Gestão na Prefeitura de São Paulo (2017-2018).

Sobre o IEE

O Instituto de Estudos Empresariais é uma associação civil sem fins lucrativos ou compromissos político-partidários, fundada em Porto Alegre em 1984 por 20 integrantes. O Instituto incentiva e prepara lideranças com base nos conceitos de economia de mercado e livre iniciativa. Sua missão é formar lideranças empreendedoras que se comprometam com um modelo de organização social e política para o Brasil baseado no ideal democrático de liberdades individuais, subordinadas ao Estado de Direito.