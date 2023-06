Inflação do aluguel segue em queda, e julho será o terceiro mês seguido de contratos sem reajuste

publicidade

Os inquilinos que moram em imóveis alugados com contratos que vencem em julho serão os terceiros seguidos sem reajuste no valor das locações. A avaliação leva em conta a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), divulgado nesta quinta-feira pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

A informação surge após o indicador responsável pelo reajuste da maioria das locações vigentes no Brasil apresentar recuo de 1,93% no mês de junho, a quinta taxa negativa consecutiva. Na referência para os reajustes, o IGP-M acumula queda de 6,86% nos últimos 12 meses, o menor patamar da história do índice, apurado desde maio de 1990.

O percentual em questão é aquele que seria repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. No entanto, a maior parte dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador, o que deve ocasionar a manutenção do valor pago atualmente.

A sequência de três baixas consecutivas do IGP-M acumulado não era vista na economia nacional desde o período compreendido entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. A recente variação negativa da inflação do aluguel mantém a tendência de queda apurada desde maio de 2021, quando o indicador apresentava oscilação de 37% para as locações que venceriam no mês seguinte.

Em junho do ano passado, a chamada inflação do aluguel subiu 0,59% e o índice acumulado no período anual foi de 10,7%, percentual repassado aos contratos de julho de 2022, os mesmos que agora não sofrerão reajuste.

O cálculo do IGP-M leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. Por isso, a variação é diferente da apresentada pela inflação oficial, que calcula os preços com base em uma cesta de bens determinada para famílias com renda de até 40 salários mínimos.

Análise do resultado

O economista André Braz, coordenador dos índices de preços do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), explica que a nova queda do IGP-M é resultado da nova deflação registrada pelos preços ao produtor, agora impulsionada pela queda dos preços dos combustíveis na refinaria. “O preço do diesel encolheu 13,82%, enquanto a preço da gasolina caiu 11,69%. Afora tal contribuição, os preços de importantes commodities agropecuárias seguem em queda, como: milho (-14,85%) e bovinos (-6,55%)”, destaca Braz.

Ele cita ainda que a queda de 0,25% dos preços aos consumidores também ajudou na queda da inflação do aluguel. “As principais contribuições partiram dos preços da gasolina (-3,00%) e dos automóveis novos (-3,76%)”, diz economista.

A taxa do grupo bens intermediários registrou nova queda, passando de -1,49%, em maio, para -2,88%, em junho. O principal responsável por este movimento foi o subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, cujo percentual passou de -6,09% para -11,44%.

Já as matérias-primas brutas estão 4,10% mais baratas, após registrar variação negativa de 6,48% em maio. Contribuíram para a suavização da queda do grupo os seguintes itens: minério de ferro (-13,26% para -2,21%), soja em grão (-9,40% para -4,32%) e milho em grão (-15,64% para -14,85%). Em sentido oposto, destacam-se os seguintes itens: leite in natura (3,92% para -4,51%), bovinos (-3,34% para -6,55%) e café em grão (-1,81% para -5,49%).