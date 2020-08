Inflação oficial de julho atinge maior patamar para mês desde 2016, diz IBGE

publicidade

A inflação oficial de julho atingiu o maior patamar para o mês desde 2016, segundo o IPCA, divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador ficou em 0,36% em julho, frente a 0,26% em junho, puxado, principalmente, pela gasolina e pela energia elétrica.

O gerente da pesquisa, Pedro Kislanovz, diz que gasolina continua revertendo o movimento que teve nos meses de abril e maio. "Já havia subido em junho e voltou a subir em julho. Além disso, houve uma queda menos intensa das passagens aéreas em comparação com maio e junho”, afirma. A energia elétrica apresentou contribuição importante para o mês já que houve reajuste nos preços em 13 das 16 regiões pesquisadas.

Na contramão, o maior impacto negativo veio do grupo de vestuário (-0,52%), que já havia apresentado queda nos meses de maio (-0,58%) e junho (-0,46%).

As roupas masculinas (-1,40%), femininas (-0,61%) e os calçados e acessórios (-0,31%) registraram recuo nos preços, enquanto as roupas infantis subiram 0,18%. Já as joias e bijuterias subiram 1,04% e acumulam alta de 7,61% no ano.

Em junho de 2019, a inflação ficou em 0,19%. A inflação acumula alta de 0,46% de janeiro a julho deste ano e de 2,31% nos últimos 12 meses.