IR 2023: veja como criar a conta gov.br prata ou ouro para acessar a declaração pré-preenchida

A Receita Federal abre o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 nesta quarta-feira (15), a partir das 9h. O prazo termina às 23h59 do dia 31 de maio. O início do prazo de entrega foi adiado em uma quinzena para que fosse possível o uso por todos os contribuintes, desde o início do prazo, da declaração pré-preenchida, informou o supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca.

Caso opte por este modelo de entrega, o contribuinte terá acesso a dados já informados na declaração, provenientes de fontes pagadoras, imobiliárias, serviços bancários e médicos, por exemplo.

Mas para poder acessar a declaração pré-preenchida, a Receita Federal exige que o contribuinte tenha uma conta gov.br de nível prata ou ouro, com níveis mais altos de segurança. Essa precaução visa preservar a segurança do acesso aos sigilos bancário e fiscal do contribuinte.

Veja como criar uma conta nível prata ou ouro

A conta gov.br é uma identificação utilizada para acessar os serviços do portal gov.br, como inscrever-se no Enem, consultar CNH, carteira de trabalho digital, simular aposentadoria no Meu INSS.

A conta tem três níveis de segurança: básico (conta bronze), alto (conta prata) e nível máximo de segurança (conta ouro). Dessa forma, quanto maior a segurança da validação dos dados do usuário, em bases da Justiça Eleitoral ou via certificado digital, por exemplo, maior o nível da conta.

Compare os níveis de segurança das contas gov.br

Como aumentar o nível de sua conta gov.br?

O primeiro nível de conta gov.br é o bronze, cujo grau de segurança é considerado apenas básico. Para aumentar o nível de sua conta gov.br de bronze para prata (nível de segurança alto) ou ouro (nível de segurança máximo), será preciso acessar o aplicativo gov.br e seguir as instruções ou também abrir o site gov.br, entrar na conta e aumentar o nível em "Selos de Confiabilidade".

O nível prata é obtido por meio de:

• Validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência de sua foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH)

• Validação de seus dados via internet banking de um banco credenciado

• Validação de seus dados com usuário e senha do Sigepe (Sistema de Gestão de Pessoas), se você for servidor público federal

O nível ouro é obtido por meio de:

• Validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência de sua foto nas bases da Justiça Eleitoral

• Validação de seus dados com certificado digital compatível com ICP-Brasil

Como acessar a declaração pré-preenchida

O primeiro passo para fazer a declaração é baixar o programa do Imposto de Renda 2023.

Depois, basta entrar no programa e autenticar a conta gov.br nos níveis ouro ou prata e escolher a opção "Iniciar Declaração a partir da Pré-Preenchida", conforme mostra a reprodução do programa abaixo:

A Receita informa que para fazer a declaração do IR 2023 em smartphones e tablets será necessário baixar uma nova versão do app Meu Imposto de Renda. A previsão é que a nova versão seja liberada no google Play (Android) e na app Store (Apple) durante a quarta-feira (15).