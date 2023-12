Lançado em Porto Alegre projeto de qualificação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade

publicidade

Está sendo lançado neste sábado, em Porto Alegre, o Projeto Empreendedores do Amanhã, iniciativa do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e Instituto Atlantos, para proporcionar oportunidades de qualificação profissional a jovens entre 16 e 22 anos de comunidades periféricas de Porto Alegre. O evento, que ocorreu no Câmpus Caldeira, no 4º Distrito, reuniu cerca de 300 jovens, alcançando a meta inicial dos organizadores, que pretendem ampliar este número de adesões nos próximos anos.

Durante a ação, houve palestras motivacionais e distribuição de brindes. “Há uma rede de parceiros que atuam conosco. No evento, buscamos dar enfoque ao acesso para o mercado de trabalho, por meio de oficinas de confecção de currículos, bem como gestão financeira. Nosso grande foco é combater a pobreza e a vulnerabilidade social de forma efetiva”, afirmou o coordenador do projeto, Gustavo Fernandes, também presidente do conselho do Atlantos e associado do IEE. “Esperamos que este evento seja uma pequena semente de um grande sucesso”, acrescentou.

Uma das parcerias é com a Rede Calábria, que atua em Porto Alegre e outros municípios gaúchos com foco em atividades de educação e promoção social. “Nossa principal função é acolher vidas. O intuito deste projeto é deixar estes jovens inquietos para que eles adentrem ao mundo do trabalho e aproveitem esta oportunidade oferecida pelo IEE”, pontuou a mobilizadora de recursos da rede, Isabel Lobato.

Conforme ela, mais do que qualificar profissionalmente, uma das principais intenções é reforçar neles valores e virtudes. “A intenção é que eles consigam ter comprometimento, responsabilidades, uma boa apresentação e que realmente consigam adentrar no mercado de trabalho já qualificados”, disse. Outras parcerias são com o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), com cursos de capacitação técnica, e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que recebeu currículos.

A palestra de abertura do evento foi feita por Fábio Steren, sócio e headhunter da Hanagá Recrutamento e Seleção, que falou sobre as oportunidades a partir do empreendedorismo. “Empreender pode ser você criar um pequeno negócio para atender às pessoas que estão ao seu redor, trazer soluções e, a partir disto, ter a mente aberta para compreender o benefício disto. Falamos muito de liberdade, e acreditamos que, com ela, consigamos trazer muito mais soluções para a sociedade, ensinando como se faz”, afirmou ele.