Leilão da Corsan irá ocorrer em 20 de dezembro na B3, em São Paulo

O leilão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) irá ocorrer no dia 20 de dezembro, a partir das 10h, na B3, em São Paulo. O lance mínimo será de R$ 4,1 bilhões. Já a data para entrega das propostas será em 15 de dezembro, das 9h às 12h, também na Bolsa de Valores no país. As datas foram publicadas pelo Governo do Estado na edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira, 28.

A audiência pública sobre a privatização da companhia ocorreu dia 1º de novembro. Durante o evento on-line, foram apresentados os detalhes do projeto e colhidas sugestões para o aprimoramento do processo.

A Corsan, sediada em Porto Alegre, é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, instalada em 1966 a partir da lei estadual 5.167, cujo controle acionário é exercido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

A companhia atua em 317 municípios gaúchos por meio da realização de estudos, projetos, construções, operações, exploração e ampliação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário.