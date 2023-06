Mega-Sena: confira as dezenas sorteadas neste sábado

publicidade

A Caixa sorteou na noite deste sábado (17) as seis dezenas do concurso 2.602 da Mega-Sena. O prêmio é estimado em R$ 51 milhões. Veja as dezenas sorteadas: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números no volante. Você pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

Mais de R$ 100 milhões podem ser pagos nos sorteios das Loterias Caixa neste sábado (17). Um pouco mais da metade desse total é o prêmio do concurso 2.602 da Mega-Sena, acumulado em R$ 51 milhões, e a outra parte corresponde à premiação de R$ 50 milhões do concurso 56 da +Milionária.