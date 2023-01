Luiz Carlos Bohn é apresentado como novo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RS

publicidade

Foi apresentado, nesta terça-feira, em um evento em Porto Alegre, Luiz Carlos Bohn como presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae RS para o mandato entre os anos de 2023 e 2026. Ele acumula o cargo com ao segundo mandato à frente da presidência da Fecomércio-RS. Bohn substitui Gilberto Porcello Petry, atual presidente da Federação das Indústrias do Estado do RS (Fiergs), que ocupava a função no Sebrae RS desde 2019.

A apresentação ocorreu na sala de Decisão Orientada por Cultura Analítica (D.O.C.A.), inaugurada também hoje no térreo da sede administrativa da organização, na rua Sete de Setembro, no Centro Histórico da Capital. “Entro no Sebrae RS com a visão clara e direcionada, para apoiar os pequenos negócios que precisam de qualificação e projetos efetivos, principalmente neste período pós-pandemia, em que as micro e pequenas empresas foram as que mais fecharam suas portas e não conseguiram retomar suas atividades”, disse Bohn em seu discurso, salientando ainda a união entre as entidades empresariais.

A respeito do Sebrae, o presidente apontou que “é o local de origem do verdadeiro empreendedor”. “Nada nasce grande. Se foi grande, é porque foi fruto de pequenos que se tornaram grandes”, pontuou Bohn. De acordo com ele, sua gestão terá, entre suas metas, manter o equilíbrio do orçamento e equiparar os projetos dos três setores, comércio e serviços, indústria e agronegócios, para manter a importância na visão estratégica da entidade. E, entre os eixos de atuação, melhorar o ambiente de negócios que fomente o crescimento, inovação e digitalização, e ainda estímulo permanente ao empreendedorismo.

Já Petry resgatou alguns feitos de sua gestão, como a realização da edição mais recente da feira de negócios Mercopar, em Caxias do Sul, na Serra, na qual, de acordo com ele, 93% dos participantes afirmaram que gostariam de estar novamente. Outro feito salientado pelo agora ex-presidente do CDE do Sebrae RS foi a atuação em meio à pandemia, que trouxe, em suas palavras, inúmeros desafios aos empreendedores. “Tivemos uma gestão que considero satisfatória”, afirmou Petry.

Junto a Bohn, completam a diretoria executiva do Sebrae RS os membros reeleitos André Vanoni de Godoy, diretor-superintendente, Ayrton Pinto Ramos, diretor técnico, e o diretor de administração e finanças Marco Aurélio Paradeda. O D.O.C.A, local da apresentação de hoje, é descrito como um “ambiente tecnológico diferenciado para tomadas de decisão a partir de uma metodologia inovadora de gestão”. O espaço, de cerca de 100 metros quadrados, levou quatro meses para ficar pronto e foi concebido com a orientação do escritório Cappra Institute for Data Science, de Canoas.