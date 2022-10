Mais de 10 processos seletivos de estágio estão abertos no RS

publicidade

Diferentes órgãos públicos gaúchos estão com oportunidades abertas para estudantes, por meio de processos seletivos para estágios. Diversos cursos de nível médio, técnico e superior são contemplados. Confira abaixo alguns dos processos em aberto:

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

Cursos: ensino médio, superior em administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, fotografia, história, jornalismo, e relações públicas.

Número de vagas: 45 vagas + CR

Bolsa-auxílio: R$ 3,86 a R$ 5,14 por hora

Situação: edital publicado, inscrições abertas, provas previstas para 4 de dezembro

Informações:

Além da bolsa-auxílio, os estagiários contratados serão beneficiados com auxílio-lanche de R$ 13,78 por dia de comparecimento e auxílio-transporte. A carga horária a ser cumprida é de quatro a seis horas.

Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 10 a 28 de outubro de 2022, até às 17h, exclusivamente via internet por meio do site da Fundatec.

Câmara de Vereadores de São Paulo das Missões

Cursos: superior em administração, direito e/ou processos gerenciais

Número de vagas: 1 vaga + CR

Bolsa-auxílio: R$ 1.179,49

Situação: edital publicado, inscrições abertas, provas previstas para 19 de outubro

Informações:

A carga horária a ser cumprida é de 30 horas semanais. Para participar, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, ter ao menos 16 anos, estar devidamente cadastrado no site do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul - Ciee/RS, estar matriculado e frequentando as aulas. As inscrições estão abertas até 17 de outubro.

Departamento de Água e Esgotos de Porto Alegre (DMAE)

Cursos: ensino médio, técnico em administração, técnico em telecomunicações, técnico em eletrônica ou eletrotécnico, superior em engenharia cartográfica, engenharia civil, e jornalismo

Número de vagas: 19 vagas + CR

Bolsa-auxílio: R$ 6,76 por hora

Situação: edital publicado

Informações:

A carga horária a ser cumprida é de 30 horas semanais. Os candidatos serão selecionados de acordo com o perfil das vagas disponíveis, entre os estudantes previamente inscritos no site da prefeitura.

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP – RS)

Cursos: ensino médio, superior em ciências jurídicas e sociais ou direito, psicologia, administração, pós-graduação em direito,

Número de vagas: 37 + CR

Bolsa-auxílio: R$ 4,88 a R$ 9,62 por hora

Situação: edital publicado

Informações:

Há vagas disponíveis em diversos órgãos do MP e em diferentes cidades. A distribuição entre as comarcas se dá da seguinte maneira: 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete (1 vaga – direito); Promotoria de Justiça Cível de Bento Gonçalves (2 vagas – direito); Promotoria de Justiça de Bom Jesus (1 vaga – ensino médio); Promotoria de Justiça de Butiá (1 vaga – direito); Promotoria de Justiça de Candelária (2 vagas – direito); Promotoria de Justiça Especializada de Canoas (2 vagas – ensino médio); Promotoria de Justiça de Casca (1 vaga – ensino médio); Setor de Psicologia das Promotorias de Caxias do Sul (2 vagas – psicologia); Promotorias de Justiça Substitutas nº 39 e 53 e a 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Caxias do Sul (2 vagas – direito); Promotoria de Justiça Regional de Educação de Caxias do Sul (1 vaga – direito); Promotoria de Justiça de Dois Irmãos (1 vaga – pós em direito); 2ª Promotoria de Justiça Cível de Gravataí (1 vaga - direito); Promotora de Justiça de Ivoti (1 vaga – direito); Promotoria de Justiça de Lagoa Vermelha (4 vagas – direito); 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Novo Hamburgo (1 vaga – direito); 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Passo Fundo (1 vaga – direito); 13ª Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre (1 vaga – direito); Promotorias do Tribunal do Júri de Porto Alegre (1 vaga – pós em direito); 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre (2 vagas – direito); 25ª Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre (2 vagas – pós em direito); Comarca de Porto Alegre (1 vaga – administração); 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre (1 vaga – direito); Promotoria de Justiça Criminal do Rio Grande (1 vaga – direito); Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Sul (CR – direito); 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Sapucaia do Sul (1 vaga – direito); Promotoria de Justiça de Três de Maio (1 vaga – direito); Promotoria de Justiça de Triunfo (1 vaga – ensino médio); Promotoria de Justiça de Vera Cruz (1 vaga – direito). Para acessar cada um dos editais é preciso buscar o site de cada um dos órgãos de interesse.

Prefeitura de Agudo

Cursos: ensino médio, técnico em administração / secretariado, agropecuária, contabilidade, enfermagem, informática, superior em administração, arquitetura, artes, biologia, contábeis / economia, direito, educação especial, educação física, educação do campo, enfermagem, engenharia civil, farmácia, geografia, história, letras português / inglês / alemão, matemática, pedagogia, serviço social, zootecnia, pós-graduação em educação

Número de vagas: CR

Bolsa-auxílio: R$ 7,47 a R$ 11,27 por hora

Situação: edital publicado, inscrições abertas até o dia 20 de outubro

Informações:

Os concorrentes serão avaliados mediante prova online de múltipla escolha, prevista para ser aplicada no dia 26 de outubro. As inscrições devem ser feitas pelo site do Ciee-RS.

Procuradoria Seccional da Fazenda em Caxias do Sul

Cursos: ensino médio, direito

Número de vagas: 7 + CR

Bolsa-auxílio: R$ 486,05 a R$ 787,98

Situação: edital publicado, inscrições abertas até o dia 26 de outubro

Informações:

As vagas estão distribuídas entre as cidades de Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Para participar, os interessados devem enviar a documentação exigida para os seguintes endereços eletrônicos: apoio.rs.caxiasdosul@pgfn.gov.br ou apoio.rs.bgoncalves.psfn@pgfn.gov.br.

Prefeitura de Farroupilha

Cursos: ensino médio, magistério, ensino técnico integrado, segurança do trabalho, superior em administração, biologia, contabilidade, enfermagem, direito, farmácia, educação física, geografia, história, letras, matemática, pedagogia, psicologia, serviço social, engenharia civil, arquitetura, engenharia ambiental, veterinária, turismo, e jornalismo

Número de vagas: CR

Bolsa-auxílio: R$ 579,90 a R$ 869,86

Situação: edital publicado, inscrições abertas até o dia 24 de outubro

Informações:

A carga horária a ser cumprida é de 20 a 30 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pelo site do Ciee-RS.

Prefeitura de Gaurama

Cursos: ensino médio, técnico em administração, superior em administração, ciências contábeis, e direito

Número de vagas: CR

Bolsa-auxílio: R$ 812,78 a R$ 1.219,17

Situação: edital publicado, inscrições abertas até o dia 21 de outubro

Informações:

A carga horária a ser cumprida é de 30 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pelo site do Ciee-RS.

Prefeitura de São Sepé

Cursos: ensino médio, técnico administração, técnico em agricultura, técnico em agroindústria, técnico em agropecuária, técnico contabilidade, técnico em comércio, técnico enfermagem, técnico em informática, técnico em manutenção suporte informática modalidade EAD, técnico em meio ambiente, técnico em secretariado, superior em administração, administração pública, arquitetura e urbanismo, arquivologia, artes cênicas, artes visuais, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências sociais, comunicação social, dança, direito, educação especial, educação física, enfermagem, engenharia agrícola, engenharia civil, engenharia elétrica, espanhol, engenharia sanitária e ambiental, fisioterapia, gestão ambiental, gestão de mídias digitais, gestão escolar, gestão pública, informática, jornalismo, letras, licenciatura em ciências exatas, licenciatura em pedagogia, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, secretariado, serviço social, sistema de informação, superior em tecnologia, gestão pública, gestão de turismo, agronegócio, turismo, terapia ocupacional, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de mídias sociais, gestão de serviços jurídicos e notariais, serviços jurídicos e notariais; sistemas para internet, gestão da tecnologia informação, especialização em docência na educação infantil, especialização em educação infantil, pós em educação especial e inclusiva, e pós-graduação em gestão pública municipal

Número de vagas: CR

Bolsa-auxílio: R$ 414,66 a R$ 710,00

Situação: edital publicado, inscrições abertas até o dia 20 de outubro

Informações:

As inscrições devem ser feitas pelo site do Ciee-RS. Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, realizada de forma remota na data prevista de 27 de outubro, às 19h.

Prefeitura de Sapiranga

Cursos: análise e desenvolvimento de sistemas; administração, arquitetura e urbanismo, biomedicina; biblioteconomia, ciências da computação; ciências biológicas, ciências jurídicas e sociais, ciências contábeis, comunicação social com habilitação em jornalismo, comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, comunicação social com habilitação em relações públicas, direito, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, ensino médio, educação física, fisioterapia, farmácia, fonoaudiologia, magistério, medicina veterinária, nutrição, psicologia, pedagogia, serviço social, sistema da informação, técnico em administração, técnico em contabilidade, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em meio ambiente, técnico em rede de computadores, e turismo

Número de vagas: 49 + CR

Bolsa-auxílio: R$ 876,79 a R$ 1.150,00

Situação: edital publicado, inscrições abertas até o dia 17 de outubro

Informações:

As inscrições devem ser feitas pelo site do Ciee-RS. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, realizada de forma remota na data prevista de 6 de novembro, às 10h.

Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de Passo Fundo (PSFN – RS)

Cursos: ensino médio, e direito

Número de vagas: 4 + CR

Bolsa-auxílio: R$ 486,05 a R$ 1.222,00

Situação: edital publicado, inscrições abertas até o dia 26 de outubro

Informações:

As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico da vaga de interesse: estagiario.adm@pgfn.gov.br ou estagiario7.rs.passofundo.psfn@pgfn.gov.br. Como critério de seleção, os candidatos inscritos nas vagas de nível superior serão avaliados por meio de prova objetiva e dissertativa, prevista para ser aplicada no dia 31 de outubro, às 13h30, na Procuradoria de Passo Fundo. Já para os candidatos de nível médio, será realizada entrevista pessoal.