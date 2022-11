Mais de 12,2 mil vagas estão em aberto no Sine de Porto Alegre e agências FGTAS/Sine

publicidade

Um total de 12.245 vagas são oferecidas pelas agências da FGTAS/Sine no Rio Grande do Sul nesta semana, somadas às do Sine Municipal de Porto Alegre. Em muitas delas, não é necessária experiência prévia, e as oportunidades são efetivas e temporárias. Nas agências da FGTAS, são 10.432 vagas, das quais 21,9% não exigeM escolaridade mínima. O destaque é para empregos abertos em alimentador de linha de produção (965), operador de telemarketing receptivo (952), atendente de lojas e mercados (288) e motorista de caminhão (265) e operador de caixa (260).

O total de vagas efetivas em aberto nas unidades FGTAS é de 8.156, e outras 2.276 são temporárias. Em relação aos locais com mais oportunidades fixas em aberto, lidera a unidade de Sapucaia do Sul, com 955, seguida por Erechim, com 393, Garibaldi, com 277 e Caxias do Sul, com 274. Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego (Sine) oferece o aplicativo Sine Fácil. No app, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Os endereços das agências estão disponíveis no site fgtas.rs.gov.br.

No Sine da Capital, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, há 1.813 vagas em aberto, de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). No entanto, o local estará fechado hoje e amanhã, em razão dos feriados do Dia do Servidor Público e Proclamação da República. Os atendimentos retomam na quarta-feira, às 8h. Entre os destaques, são oferecidas 334 vagas para recenseador, 140 para atendente de lanchonete, 75 para soldador, 70 para pedreiro e 53 para caldeireiro instalador, entre outras.

Para participar dos processos seletivos, é preciso retirar a carta de encaminhamento no Sine de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Informações sobre as oportunidades também podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br. O atendimento descentralizado da unidade ocorre no bairro Hípica na próxima quinta-feira, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) local (rua Geraldo Tollens Linck, 235), das 9h às 12h e das 13h às 16h. Interessados em participar devem levar documento oficial com foto.

Principais oportunidades de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Recenseador (334)

Atendente de lanchonete (140)

Soldador (75)

Pedreiro (70)

Caldeireiro instalador (53)

Porteiro (60)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (52)

Principais oportunidades de emprego nas agências FGTAS/Sine

Alimentador de linha de produção (965) – efetivas

Operador de telemarketing receptivo (952) – efetivas

Entrevistador censitário e de pesquisas (748) – temporárias

Atendente de lojas e mercados (288) – efetivas + 219 temporárias

Motorista de caminhão (265) – efetivas

Operador de caixa (260) – efetivas

Trabalhador volante da agricultura (240) – temporárias