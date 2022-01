Mais de 47% dos contribuintes de Porto Alegre aproveitaram o desconto de 8% no IPTU 2022

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta quinta-feira que 47,30% dos contribuintes (331,9 mil) fizeram a antecipação do pagamento em cota única do IPTU 2022 na cidade até o dia 4 e garantiram o desconto de 8% no imposto. O valor arrecadado, segundo a gestão municipal, foi de R$ 529,8 milhões, maior do que o registrado no ano anterior, de R$ 520,6 milhões.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), Rodrigo Fantinel, a arrecadação teve um leve crescimento e tem se mantido dentro da meta da pasta. Os contribuintes podem fazer o pagamento da guia em cota única, sem desconto, até 8 de março. Também é possível pagar de forma parcelada, em até dez vezes.

Veja Também

As primeiras guias serão enviadas pelos correios e também estarão disponíveis no site da prefeitura da Capital. Quem aderir ao pagamento parcelado deverá emitir as próximas parcelas pelo endereço eletrônico. Na página da administração municipal também é possível ver como foi calculado o imposto e tirar dúvidas no item "saiba mais", onde há uma lista de perguntas e respostas sobre o assunto.

Do total arrecadado, segundo a prefeitura, pelo menos 25% são destinados à educação e 15% aplicados em saúde. Os outros 60% serão utilizados em serviços prestados à população.

Regularização

Para regularizar dívidas de exercícios anteriores, o contribuinte pode contatar a Receita Municipal por meio deste link. A SMF tem atendimento presencial, com restrições devido às medidas contra a Covid-19 e, também, pelo 156 (opção 4 para falar sobre o tributo). A pasta orienta, no entanto, que os usuários busquem tirar suas dúvidas por meio do site antes de recorrer ao atendimento presencial.