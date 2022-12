Mais voos são cancelados e atrasam no 5º dia de greve dos aeronautas, após rejeição de proposta

publicidade

Com a rejeição do SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) à proposta de renovação da convenção coletiva de trabalho feita pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho), a greve dos pilotos e comissários chegou a seu quinto dia nesta sexta-feira (23).

Das 6h às 8h, o serviço foi paralisado em aeroportos de importantes capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, três voos atrasaram devido à greve e nenhum foi cancelado. O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, registrou cinco atrasos por conta da paralisação, enquanto o de Congonhas teve oito voos atrasados e quatro cancelados. No Aeroporto de Viracopos, em Campinas, apenas um atraso. Em Belo Horizonte, no Aeroporto de Confins, houve um voo com atraso e outro cancelado durante a manhã.

Renovação da convenção de trabalho rejeitada

Na madrugada desta sexta-feira (23), o sindicato dos aeronautas anunciou que a categoria votou em maioria (59,25%) contra a proposta de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/23, feita pelo TST. Favoráveis foram 40,02%.

A proposta incluía a renovação da convenção coletiva na íntegra e reajuste de 100% do índice inflacionário dos últimos 12 meses, o que significa 5,97% nos salários fixos e variáveis, além do acréscimo de 1% de aumento real.Dessa maneira, a greve chega ao quinto dia nesta sexta. Ao longo da semana, os profissionais têm paralisado as atividades das 6h às 8h.