Mega da Virada: veja os números mais sorteados e como apostar

A Mega da Virada sorteará o maior prêmio da história da loteria, de R$ 500 milhões. O concurso não pode acumular. Por isso, caso ninguém acerte os seis números, ele será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de 5 números), e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 nas lotéricas de todo o país, no portal ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Apesar da baixa probabilidade de vencer, é possível ganhar o prêmio desembolsando apenas R$ 4,50 em um bilhete simples. O resultado será anunciado no dia 31 de dezembro. A quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20, aumentando a probabilidade de acerto.

Números que mais saíram na Mega da Virada

Por mais que os números sejam aleatórios, existem alguns mais “sortudos” na história da Mega da Virada.

Já foram realizados 13 concursos até hoje, e 78 dezenas foram sorteadas. Na lista dos números que mais saíram, aquele que lidera é o número 10, com quatro aparições. Os números 3, 5, 20, 33 e 36 estão em segundo lugar, com três participações cada um.

Outras 19 dezenas foram sorteadas duas vezes: 2, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56 e 58; e 21 dezenas saíram uma vez: 1, 4, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57.

Em 2021, os números sorteados foram: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 e 46.

Vale destacar que escolher esses números é uma questão de estratégia pessoal, não há nenhum tipo de certeza de que eles cairão novamente.

Veja dicas para apostar

Uma das principais dicas para conseguir ganhar a Mega da Virada consiste em apostar em mais números — atualmente, no máximo 20. Porém, uma aposta simples de seis números custa R$ 4,50. Um número a mais salta para R$ 31,50. Se colocada a quantidade máxima, será preciso desembolsar cerca de R$ 174 mil.

A probabilidade de conseguir acertar os seis números com a aposta simples de R$ 4,50 é de uma em 50.063.860.

Outra forma de aumentar as suas chances são os bolões, já que eles se mostram como uma opção mais barata na hora de fazer as apostas com mais números.

Veja as chances de ganhar