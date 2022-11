Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 38 milhões

publicidade

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.539 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira. O prêmio principal acumulou e poderá pagar R$ 38 milhões no próximo sorteio, sábado..

Os números sorteados foram: 01 - 23 - 32 - 33 - 36 - 59.

Os cinco acertos tiveram 32 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 76.686,31 cada. Já os quatro acertos registraram 3.223 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.073,51 cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixas. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.