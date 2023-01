Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 75 milhões

publicidade

A Mega-Sena voltou a acumular, nesta quarta-feira. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.558 e o prêmio é estimado em R$ 75 milhões. O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no sábado, 28 de janeiro.

Confira os números sorteados: 02 – 10 – 18 – 25 – 34 – 44.

A quina teve 181 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 28.883,07. A quadra teve 11.265 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 662,96.