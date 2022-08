Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 14 milhões

publicidade

Nenhuma aposta acertou os seis números sorteados pela Mega-Sena neste sábado. O prêmio total do concurso 2.512 era de R$ 7,8 milhões. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 47 - 52 - 10 - 49 - 34 - 07.

Como o prêmio acumulou, o próximo sorteio da Mega-Sena terá um valor estimado em R$ 14 milhões. O concurso 2.513 ocorre na próxima quarta-feira.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 81 pessoas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 31.030,62, enquanto 4382 acertaram quatro e por isso ganharão R$ 819,41.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.