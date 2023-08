Mercado de combustível do RS atua com receio de aumento no preço do diesel, diz Sulpetro

publicidade

Relatos de restrições e atrasos na entrega de diesel em solo gaúcho foram divulgados pelo Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Estado do Rio Grande do Sul (Sulpetro). O problema estaria ocorrendo em diferentes pontos locais e também em outras regiões do país.

Ainda que, segundo os revendedores, a justificativa das distribuidoras tenha sido “adequações e falta do produto na base”, a entidade que representa os postos de combustíveis locais afirma que não há, no momento, risco de um desabastecimento do combustível no Estado.

“Não está faltando, o que está acontecendo é que tem uma sinalização de diferença de preço. O mercado está inseguro”, disse o presidente do Sulpetro/RS, João Carlos Dal’Aqua. Segundo ele, o receio é de um aumento de preço do produto, em função do valor mais alto já praticado fora do país.

“Isso sinaliza que nós estamos com preço diferente do mercado. Então, ou a Petrobras vai bancar a diferença e a conta vem mais tarde ou não vai ter produto”, avaliou Dal’Aqua. Ele afirmou que, até o momento, não houve indicação da estatal sobre alteração nos valores.

Conforme o presidente do Sulpetro, refinarias privadas, em solo gaúcho e em outros estados, se anteciparam. “Essas refinarias já reajustaram o preço do diesel. Quem quer comprar deles tem que pagar o preço. Temos, hoje, uma diferença de quase R$ 0,40”, afirmou Dal’Aqua.

Petrobras diz que está entregando diesel

Em nota, a Petrobras afirmou que “não reduziu sua oferta de diesel” e que está “cumprindo integralmente suas obrigações junto às Distribuidoras, entregando todo o volume contratado”.

O texto ainda afirmou que as demandas adicionais podem ser atendidas por outros atores do mercado nacional “que produzem e importam combustíveis com frequência e têm plena capacidade de atender”. No entanto, a estatal disse não ter informação sobre a oferta de produto dos demais agentes.

Sobre a possibilidade de aumento do preço do diesel, a estatal não se manifestou.

Confira a íntegra da nota:

A Petrobras não reduziu sua oferta de diesel. A companhia está cumprindo integralmente suas obrigações junto às Distribuidoras, entregando todo o volume contratado.

Importante destacar que o mercado nacional é atendido por diversos atores além da Petrobras (distribuidoras, importadores, refinadores, formuladores), que produzem e importam combustíveis com frequência e têm plena capacidade de atender demandas adicionais.

A Petrobras não tem informação sobre a oferta de produto dos demais agentes que abastecem o mercado.