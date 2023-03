Mercado eleva para 0,89% previsão de avanço da economia neste ano

publicidade

Pela quarta semana consecutiva, os analistas do mercado financeiro, consultados pelo BC (Banco Central), aumentaram as expectativas de crescimento da economia brasileira neste ano. A melhora das perspectivas, divulgadas nesta segunda-feira (13), mostra que o PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país — deve avançar 0,89% ao final de 2023.

A nova projeção é 0,04 ponto percentual superior à expectativa divulgada na semana passada (0,85%). Há quatro semanas, as previsões sinalizavam para uma alta do PIB na casa dos 0,76% neste ano. A melhora ocorre mesmo com a perda de fôlego da economia registrada no último trimestre de 2022. O recuo de 0,2% da atividade econômica no período não impediu o avanço de 2,9% do PIB no ano passado.

Para 2024 e 2025, os analistas do mercado financeiro mantiveram as expectavas de alta do PIB em, respectivamente, 1,5% e 1,8%. Já para 2026, as projeções de crescimento do PIB recuaram de 2% para 1,98%.

