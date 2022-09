Mercopar recebe inscrições para rodadas de negócios

publicidade

Uma das principais ferramentas de geração de negócios da Mercopar, o Projeto Comprador está com inscrições abertas para as suas tradicionais rodadas presenciais. Os encontros, que têm o objetivo de conectar pequenos fornecedores a grandes empresas compradoras da indústria, serão realizados durante todos os dias da feira no Salão de Negócios. MPEs que desejam participar do projeto podem se inscrever até o dia 30 de setembro no Portal de Negócios do Sebrae RS.

O Projeto Comprador terá rodadas presenciais temáticas, distribuídas nos quatro dias de feira: Indústria Metalmecânica (18 e 19 de outubro), Indústria Geral (20 e 21 de outubro), além de uma rodada com compradores internacionais nos dias 18 e 19 de outubro. De forma pioneira, a iniciativa contou neste ano com uma série de encontros realizados no ambiente digital no período pré-feira, contemplando diferentes setores como Automação Industrial, Borracha, Plástico, Eletroeletrônica, Energia e Tecnologia da Informação.

Criado em 1992 já na 1ª edição da Mercopar, o Projeto Comprador tem como principal objetivo aproximar MPEs de grandes empresas compradoras ao oferecer uma oportunidade concreta para pequenos negócios apresentarem seus produtos e serviços ao mercado.

Em 2021, o projeto, realizado de forma híbrida durante os três dias de programação da Mercopar, registrou um crescimento de 55% no número de compradores em relação ao ano anterior, reunindo 174 empresas deste perfil. Ao todo, foram 3.143 reuniões (475 a mais que em 2020), que geraram R$ 80.9 milhões em negócios (valor 113% maior do que no ano anterior). A avaliação geral dos participantes foi de 91% de satisfação.

Mercopar 2022

Promovida pelo Sebrae RS e pela Fiergs, a maior feira de indústria e inovação da América Latina será realizada de 18 a 21 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. A 31ª edição da Mercopar terá quatro dias de programação e incorpora 60% a mais de área útil em relação ao espaço ocupado no ano anterior.

O evento multissetorial contará, ao todo, com 32 mil metros quadrados para receber expositores e visitantes com foco na geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem. A feira conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira, Empresas Randon, Instituto Hélice, Portos RS e SIMECS.